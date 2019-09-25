كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Aeropress Go”…آلة محمولة لصنع القهوة

متابعة-سنيار: أعلنت شركة “AeroPress”، التي ابتكرت مطحنة القهوة الجديدة التي تحمل اسم “Aeropress Go”، هذا الأسبوع أن الطلبات المسبقة متوفرة .

تقوم “AeroPress Go” بإعداد القهوة الساخنة في حوالي دقيقة واحدة أو القهوة الباردة في حوالي دقيقتين وهي متاحة بسعر 32 دولارا مع توفر خدمة الشحن العالمية وشحن مجاني في جميع أنحاء الولايات المتحدة وإرشادات حول كيفية استخدام “AeroPress Go” في 10 لغات، وسيبدأ الشحن في أواخر أكتوبر 2019.

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تم تصميم ماكينة صنع القهوة “AeroPress Go” لتوفير أسلوب حياة نشط، فهي توفر لعشاق القهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير قهوة رائعة في أي مكان يريدون.

تقوم “AeroPress Go” بإعداد القهوة الأمريكية والإسبريسو والقهوة الباردة التي يمكن الاستمتاع بها كما هي أو المستخدمة في مجموعة واسعة من المشروبات المنشطة والمنعشة.