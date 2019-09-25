تكنولوجيا: Nubia تطلق هاتف الألعاب Red Magic 3S في الأسواق العالمية في 16 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Nubia التجارية التابعة لشركة ZTE عن خططها لإطلاق هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 3S في الأسواق العالمية في يوم 16 من أكتوبر، والذي يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومعالج Snapdragon 855 Plus.

تستعد شركة Nubia لإطلاق هاتف Red Magic 3S في 16 من أكتوبر في كلاً من سوق الولايات المتحدة، كندا، أوروبا، أستراليا، هونج كونج، اليابان، سنغافورة، إندونسيا، تايوان، إلى جانب المملكة المتحدة.

ويتميز هاتف Red Magic 3S بشاشة HDR AMOLED بحجم 6.65 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، كما تأتي بمعدل تحديث للإطارات 90hz، أيضاً يضم الهاتف معالج Snapdragon 855 Plus، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع دعم معايير UFS 3.0 في السعة التخزينية.

كما تقدم Nubia هاتف Red Magic 3S بنظام تبريد سائل، إلى جانب مروحة turbo، مع تحسينات في تصميم فتحات التهوية لدعم الهاتف بأعلى آداء في التبريد، أيضاً يتميز الهاتف بتقنية Game Space 2.1 التي تدعم الهاتف في إطلاق سريع للألعاب، مع ضبط سرعة المروحة، كما تدعم الميزة حظر الإشعارات لتجربة ألعاب بدون إنقطاع.

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أيضاً يمكن لمستخدمي Red Magic 3S الحصول على ميزة تسجيل تجربة الألعاب ومشاركتها مباشرة، كما يأتي الهاتف بأزرار بحساسية النقر دون الحاجة إلى إكسسوار gamepad، ويدعم الهاتف تخصيص إضاءة بألوان RGB بمؤثرات متنوعة مع 16.8 مليون لون.

هاتف Red Magic 3S يتميز بكاميرة خلفية بمستشعر Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل، تدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، وقدرة على تسجيل فيديو 8K، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل كما يأتي الهاتف باثنان من المكبرات الصوتية ستريو، DTS:X، مع صوتيات 3D لدعم تجربة صوتية سينمائية بالسماعات أو دون السماعات، ويدعم هاتف Red Magic 3S بطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 27W.

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