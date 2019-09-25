تكنولوجيا: أمازون تقدم فرن ذكي ومقلاه هوائية مدعوم بأليكسا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أمازون اليوم عن فرن ذكي جديد خلال مؤتمر الأجهزة الخاص بها، وعلى ما يبدو، فإن هذا الفرن يختلف تمامًا عن ميكروويف AmazonBasics الذي تم الإعلان عنه في العام الماضي، إذ أن هذا الفرن الذكي الجديد يعمل كميكروويف مشترك وفرن حراري ومقلاه هوائية وأيضًا مدفأة للطعام.

وعلى الرغم من أن هذا الفرن الذكي يأتي بأزرار والتي يمكن استخدامها لضبط أوقات طهي الطعام، إلا أنه من الممكن طلب ذلك من المساعد الذكي أليكسا. ويأتي الفرن الذكي مع مجموعة متنوعة من الإعدادات المسبقة، فعندما يحين الوقت لقلب أو تحريك الطعام، أو عند انتهاء طهي الطعام، سوف يبلغك المساعد الذكي بذلك.

سيأتي الفرن الذكي Amazon Smart Oven مع ميزة Echo Dot مجانًا، وهذا بالنظر إلا أنه لا يحتوي على سماعات أو ميكروفونات مدمجة به. ويمكنك طلبه مسبقًا بسعر يبدأ من 249.99 دولارًا أمريكيًا.

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