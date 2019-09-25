شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاق أبل لنظامى iOS 13.1 و iPadOS رسميا.. اعرف أبرز مميزاتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصدار iOS 13.0 الأسبوع الماضي، أطلقت أبل الآن iOS 13.1 على أجهزة ايفون، إضافة إلى إطلاق نظام iPadOS أيضا، القائم على iOS 13.1 وموجه بشكل خاص لأجهزة iPad.

ووفقا لموقع “mspowersuser” فإن سبب إطلاق هذا التحديث هو وجود مجموعة من الأخطاء التي ظهرت في إصدار iOS 13 من تعطل التطبيق إلى إعادة التشغيل العشوائي، حيث لم يكن iOS 13.0 أفضل عمل من أبل على الرغم أنه كان لدى الشركة أيضًا بعض المميزات مثل وجود شريحة U1 التي أعلنتها كجزء من iOS 13، ولكن الإصدار الأولي لـ iOS 13 قد أزالها.

والجدير بالذكر أن الإصدار الأكثر إثارة للاهتمام هنا هو iPadOS الذي يتحول يجعل iPads أكثر شبهاً بسطح المكتب وأكثر قدرة على استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث تم تطوير الشاشة الرئيسية لتكون أكثر مرونة، وإضافة مستكشف الملفات الجديد القوي، كما تتوفر تحديثات iOS 13 العادية مثل الوضع المظلم وتطبيق الصور.