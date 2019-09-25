تكنولوجيا: Sharp تعلن رسمياً عن هاتف AQUOS zero2 بمعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Sharp رسمياً اليوم عن هاتف AQUOS zero2 الذي يأتي بمعدل تحديث 240Hz، الذي ينطلق بنظام تشغيل Android 10، كما قدمت الإصدارات المتوسطة sense3، وsense3 plus.

AQUOS zero2

يتميز هاتف AQUOS zero2 بشاشة OLED منحنية بحجم 6.4 إنش بجودة عرض FHD بلس، وتدعم الشاشة أعلى معدل تحديث 240Hz، والذي يتخطى أعلى معدل تحديث قدم في هاتف Asus ROG Phone ll، كما تؤكد شارب على أنه أخف إصدار في الهواتف الذكية بحجم 6 إنش، حيث يتميز بوزن 143 جرام.

ويأتي الهاتف بنتوء القطرة في الشاشة مع كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، مع تقنية التعرف على الوجه.

وفي الجهة الخلفية يضم هاتف AQUOS zero2 كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدساتF/1.7، ومستشعر 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدساتF/2.4.

ويعمل هاتف AQUOS zero2 بدعم من معالج كوالكوم Snapdragon 855، كما يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في معايير تخزين UFS 3.0.

الهاتف يأتي بقدرة بطارية 3130 mAh، كما يدعم تصميم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعايير IPX5 / IPX8 / IP6X، على أن ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 10 مثبت مسبقاً، كما يأتي بألوان الأسود والأبيض، كما يتوفر للبيع في شهر ديسمبر.

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AQUOS sense3

يعد هاتف AQUOS sense3 من أحدث إصدارات شارب المتوسطة من الهواتف الذكية، حيث يأتي بشاشة IGZO بحجم 5.5 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، مع أبعاد 18:9، ويأتي الإطار العلوي للهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما يضم الإطار السفلي للشاشة مستشعر للبصمة.

ويأتي هاتف sense3 بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.0، ومستشعر 12 ميجا بيكسل مع فتح عدسات F/2.4 وبزوايا عرض واسعة.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 630 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie.

AQUOS sense3 plus

ينطلق هاتف AQUOS sense3 plus بشاشة IGZO بحجم 6 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، كما يضم الهاتف اثنان من مكبرات صوتية ستريو، ويدعم تقنية Dolby Atmos، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار السفلي للشاشة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 636، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجاب بايت، كما يضم الهاتف قدرة بطارية 4000 mAh، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie.

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