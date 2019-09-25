جوجل تعلن عن إطلاق أندرويد 10 (إصدار جو) مع العديد من التحسينات

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق نظام (أندرويد 10 جو) Android 10 Go edition للهواتف الذكية المنخفضة المواصفات، ومعه العديد من المزايا الجديدة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “في العديد من الأماكن في العالم، غالبًا ما تكون الهواتف الذكية ذات المستوى المنخفض هي الطريقة الأولى والوحيدة للوصول إلى الإنترنت”. وأضافت: “ولأننا طورنا أندرويد ليكون للجميع، فإننا سعينا إلى أن يكون جعل هذه الأجهزة ذات أسعار معقولة وجودة عالية أولوية قصوى. ولهذا السبب أطلقنا نظام أندرويد (إصدار جو) في عام 2018، وهو نظام مصمم خصيصًا للهواتف الذكية بذاكرة (رام) تبلغ سعتها 1.5 جيجابايت أو أقل”.

ومع نظام أندرويد 10 (إصدار جو)، قالت جوجل: إن النظام أصبح أسرع، وأكثر أمنًا، بما في ذلك مساعدة المستخدمين على التبديل بين التطبيقات على نحو أسرع ودون استهلاك الكثير من الطاقة. كما حسنت الشركة السرعة والموثوقية، إذ أصبحت التطبيقات تشتغل أسرع بنسبة 10% مقارنة بنظام أندرويد 9 (إصدار جو).

ولزيادة الخصوصية، قالت الشركة: إن أندرويد 10 (إصدار جو) يتضمن طريقة جديدة للتشفير بنتها جوجل خصيصًا للهواتف المنخفضة المواصفات، وأطلقت عليها اسم (أديناتوم) Adiantum. وأوضحت أن هذه التقنية بُنيت للعمل بكفاءة دون الحاجة لعتاد خاص، ما يعني أن جميع هواتف (إصدار جو) ستحصل على مستوى الأمان ذاته دون التفريط بالأداء.

وقالت جوجل في منشورها: “ترقب إطلاق هواتف جديدة بنظام أندرويد 10 (إصدار جو) في وقت لاحق من فصل الخريف الحالي”.

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ولتقديم تجارب جديدة، أعلنت جوجل عن تقديم عدد من التحديثات على تطبيق (جوجل جو) Google Go، بما في ذلك ميزة القراءة الجهرية القائمة على الذكاء الاصطناعي لصفحات الويب، كما شملت التحديثات تطبيق (جوجل لنز) Google Lens الذي يتيح الترجمة عن طريق الكاميرا فقط.

وحصل تطبيق (يوتيوب جو) YouTube Go – الذي يساعد الناس على مشاهدة الفيديو حتى مع الاتصال الضعيف – على تحسين في تشغيل مقاطع الفيديو المباشرة. أما تطبيق الصور (صور جوجل) Google Photos فقد حصل على تحديث لقسم الاستديو Gallery Go الذي يسهل على المستخدمين العثور على الصور على الهواتف المنخفضة المواصفات، وذلك باستخدام تقنية التعلم الآلي، مع أن حجم التطبيق لا يتجاوز 10 ميجابايت.

وأشارت جوجل إلى أنه خلال الأشهر الـ 18 الماضية، أطلقت أكثر من 500 شركة 1,600 هاتف يعمل بنظام أندرويد (إصدار جو) في أكثر من 180 دولةً، بما في ذلك: الهند، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، والبرازيل، والولايات المتحدة.

كما أشارت الشركة إلى أنه في بعض الدول ينخفض سعر هواتف أندرويد (إصدار جو) إلى نحو 27 دولارًا أمريكيًا فقط.