شاهد البث الحي لإنطلاق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية

ينطلق اليوم رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، في رحلته إلى المحطة الفضائية الدولية، ليكون أول عربي يصل إلى المحطة، وثالث عربي ينطلق إلى الفضاء.

وقال المنصوري في مؤتمر صحفي أمس إنه تلقى دعما عالميا لـ”مهمة الأحلام”، التي تنطلق من قاعدة بايكينور في كازاخستان على متن صاروخ سويوز.

وأضاف أن “(الرحلة) شرف كبير، وأتطلع إلى بذل كل ما في وسعي لإنجاحها والعودة بالكثير من المعارف والخبرات الجديدة”.

وتستمر مهمة المنصوري ثمانية أيام، إذ ينطلق اليوم بصحبة رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوشكا.

وسيجري هزاع في هذه المهمة تجارب علمية، كما من المقرر أن يأخذ الجمهور العربي في جولة داخل المحطة باللغة العربية.

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