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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. الصين تطلق ثالث مهمة بشرية للفضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر الأيام سريعا ولكن تظل الأحداث محفورة فى ذاكرة التاريخ، ولعل من بين ذلك ما حدث فى مثل هذا اليوم 25 سبتمبر من عام 2018، حيث أطلق برنامج الفضاء الصيني مهمته البشرية الثالثة للفضاء، والتى تسمى "شنتشو 7".
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، انطلق ثلاثة رواد في مركبة الفضاء "شنتشو" على صاروخ لونج مارش 2F من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية.
وأمضوا ثلاثة أيام في المدار، حيث أجروا أول رحلة سير في الفضاء على الإطلاق لبرنامج الفضاء الصيني، ووضع طاقم شنتشو 7 أيضًا قمرا صناعيا صغيرا يدعى بانكسينج ، والذي كان يستخدم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو للمركبة الفضائية.
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