شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعترف بوجود ثغرة بـ iOS 13 تسمح لتطبيقات لوحة المفاتيح بنسخ ما تكتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة أبل من وجود خلل أخر بنظام التشغيل iOS 13 والذى لم تتوصل إلى حل له حتى الآن.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فتقول أبل أن لوحات المفاتيح التابعة لجهات خارجية المثبتة على iOS 13 و iPadOS قد تكون قادرة على الحصول على وصول كامل حتى لو لم يكن مصرحً لها بذلك، إذ تستطيع لوحات المفاتيح التي تتمتع بوصول كامل إرسال البيانات عبر الإنترنت، وقد يشمل ذلك كل ما تكتب إلى جهات خارجية.

وأضحت أبل أنها تخطط لإصلاح الخطأ قريباً في تحديث برنامج قادم، حيث دخل iOS 13.2 بالفعل في الاختبار التجريبى.

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وتتضمن لوحات المفاتيح الشهيرة من الأطراف الثالثة Google Gboard و SwiftKey المملوكة لشركة Microsoft و Grammarly، فإذا كنت تستخدم أحدها فمن المحتمل إلى حد ما أنك منحت حق الوصول الكامل بالفعل لأن لوحات المفاتيح هذه غالباً ما تطلب منه توفير ميزات إضافية.

ويمكنك التحقق مما إذا كان قد تم تثبيت أي لوحات مفاتيح تابعة لجهة خارجية عن طريق الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم لوحة المفاتيح ثم لوحات المفاتيح ثم تحرير.