شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاقه.. المستخدمون يشاركون تجاربهم السلبية مع Facebook Dating والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر العديد من المستخدمين عن شعورهم بخيبة الأمل من تجربتهم لخدمة المواعدة التابعة لفيس بوك، والتى تعرف بـ Facebook Dating، حيث شاركوا تجاربهم عبر تويتر، وذلك بعد إطلاق الخدمة فقط بأسابيع قليلة، فقد تحول من تطبيق لالتقاء الشريكين إلى مأساة لدى البعض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى مي" البريطانية، أطلق فيس بوك تطبيق المواعدة في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى عكس المواقع الأخرى، فإن هذا التطبيق لا يتطلب من المستخدمين "التطابق" بشكل متبادل قبل أن يكونوا قادرين على الاتصال، وبدلاً من ذلك سيسمح للمشاركين بتصفح الملفات الشخصية.



التعبير عن الغضب عن طريق السخرية

كما أن الخدمة تعمل مع بيانات مستخدم النظام الأساسي، بما في ذلك ما تريده، والأحداث التي تذهب إليها، والمجموعات التي أنت جزء منها ، لتوصيلك بمستخدمي فيس بوك وانستجرام الذين اشتركوا.

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كما أنه يمنح المستخدمين القدرة على التفاعل مع الملفات الشخصية بطريقتين: من خلال الإعجاب بالملف الشخصي للسماح لشخص ما بمعرفة أنه مهتم أو بالتعليق مباشرة على الصورة، وإذا لم يأخذ المستخدمون هذه المبادرات بعين الأهمية، فيمكنهم تخطيهم بالنقر فوق زر "X" والانتقال عبر الإشارات.

ولكن ما حدث كان غير التوقعات بأنه سيكون تجربة مختلفة عن غيره من التطبيقات، فبض المستخدمين وصفه بأنه سىء جدا مثل تطبيق المواعدة "tinder"، وأنه لا يختلف كثيرا، وبعض آخر وصفه بسلة من القمامة، أما الأغرب على الإطلاق هو مستخدم شارك حقيقة أنه تم توصيله بأصدقاء أبويه كاقتراحات لشركاء.