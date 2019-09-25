شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر.. الإماراتى هزاع المنصورى فى مهمة تستغرق 8 أيام فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة جدا فى مجال الفضاء بإطلاقها أول رائد فضاء اليوم إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيتم إرسال هزاع المنصورى إلى المحطة الدولية مع رائدى وكالتى ناسا وروسكوزموس.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سينطلق الرواد على صاروخ روسي سويوز في كازاخستان في الساعة 9:57 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أى ما يعادل الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر.

ويمكنك مشاهدة إطلاق رائد فضاء إماراتي على الهواء مباشرة الذى يتم بثه من خلال تلفزيون ناسا، حيث ينطلق المنصوري على متن مركبة الفضاء سويوز MS-15 مع الرائدة جيسيكا مائير من ناسا، والرائد أوليج سكريبوشكا الروسى.

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وسيبدأ المنصوري مهمة تستغرق ثمانية أيام إلى محطة الفضاء الدولية بموجب اتفاق مشارك في رحلات الفضاء بين وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" والإمارات العربية المتحدة.

وستكون رحلة قصيرة إلى المحطة الفضائية لكل من المنصوري ومائير وسكريبوشكا، فمن المتوقع أن تستغرق مركبة الفضاء Soyuz MS-15 ست ساعات للوصول إلى المحطة الفضائية، حيث تلتحم بالمختبر المداري بعد أن يدور سويوز حول الأرض أربع مرات في الطريق إلى المحطة.

سيؤدي وصولهم إلى زيادة عدد سكان المختبر المداري إلى تسعة أشخاص حتى 3 أكتوبر، عندما يعود لاهاي وأوفشينين، اللذين يكملان مهمة لأكثر من 200 يوم، إلى الأرض مع المنصوري على متن مركبة الفضاء سويوز MS-12.