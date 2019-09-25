Vivo تؤكد أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي مزود بالمعالج Exynos 980 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - نفت شركة Vivo التقارير التي تقول بأنها تتطلع إلى إنشاء المعالجات الخاصة بها وأكدت بدلا من ذلك أنها ستقوم بإطلاق هاتف ذكي مع المعالج Exynos 980 5G التابع لشركة سامسونج بحلول نهاية هذا العام. قد تكون Vivo أول من يستخدم هذا المعالج الأحدث من شركة سامسونج.

للتذكير، عندما يتعلق الأمر بالمعالج المركزي، فهو يضم نواتين رئيسيتين من فئة Cortex-A77 بتردد 2.2GHz، وستة أنوية إضافية من فئة Cortex-A55 بتردد 1.8GHz. وعندما يتعلق الأمر بمعالج الرسوميات، فهو يستخدم أنوية Mali-G76 MP5 مع العلم بأن المعالج Exynos 980 Mobile الجديد ككل مصنوع بإستخدام تكنولوجيا 8nm FiNFET.

وبالنسبة للمواصفات الأخرى، فهي تشمل دعم شاشات بدقة تصل إلى +WQHD، وشبكات الجيل الخامس 5G NR مع دعم سرعة تحميل تصل إلى 2.55Gbps وسرعة رفع تصل إلى 1.28Gbps، في حين سيوفر في حالة LTE دعمًا لسرعة تحميل تصل إلى 1Gbps وسرعة رفع تصل إلى 200Mbps. وكما يمكنك أن تتوقع، فالمعالج Exynos 980 Mobile الجديد يدعم كذلك الذاكرة التخزينية UFS 2.1 و eMMC 5.1، والذاكرة العشوائية LPDDR4x.

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وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا، فهذا المعالج يستطيع دعم كاميرا واحدة بدقة تصل إلى 108 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 20 ميغابكسل لكل واحدة. وفيما يخص الفيديوهات، فسوف يدعم هذا المعالج القدرة على تسجيل فيديوهات 4K UHD بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ولكن هذا نظري تمامًا، الأمر متروك للشركات المصنعة لتفعيل هذا الوضع.

ستجلب شركة كوالكوم بدورها تكنولوجيا 5G إلى الهواتف الذكية المتوسطة مع سلسلة معالجات Snapdragon 6xx Series و Snapdragon 7xx Series القادمة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضح نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen أن الشركة ستكون أول من يستخدم هذه المعالجات. ومن المتوقع أن يتم إطلاق المعالج Snapdragon SDM7250 بحلول نهاية هذا العام مع العلم بأنه سيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 7nm.

بطبيعة الحال، سوف تنضم العديد من الشركات المُصنعة الأخرى، وسيكون من المثير للإهتمام معرفة عدد الشركات التي تفضل إستخدام معالجات سامسونج وعدد الشركات التي تفضل إستخدام معالجات كوالكوم. وفي الأونة الأخيرة، إختارت شركة سامسونج اللجوء إلى معالجات سامسونج، ومن المرجح أيضًا أن تلجأ سلسلة الهواتف الذكية المتوسطة القادمة Galaxy A Series للمعالجات التابعة للشركة الكورية الجنوبية نفسها، بما في ذلك المعالج Exynos 980 الأحدث من الشركة.