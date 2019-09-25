الإعلان رسميًا عن الهاتف Redmi 8A مع SD439، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن العضو الأحدث في سلسلة هواتفها الذكية الإقتصادية Redmi A Series، وهذا العضو الأحدث هو Redmi 8A. هذا الهاتف يأتي مع العديد من التحسينات مقارنة مع الهاتف Redmi 7A الذي تم إصداره في العام الماضي، مثل حصوله على شاشة IPS أكبر بحجم 6.22 إنش، وبطارية أكبر بسعة 5000mAh.

لا تزال الشاشة تتميز بدقة +HD، ولكنها تأتي الآن مع قطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مع العلم بأنه يتم حماية هذه الشاشة بطبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية. وفي الواجهة الخلفية، هناك كاميرا واحدة بدقة 12 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 1.8 والمستشعر Sony IMX363 الذي يمتاز بالضبط التلقائي للصورة. لا يوجد قارئ لبصمات الأصابع، لذلك سيتعين عليك إستخدام خاصية الفتح عن طريق الوجه.

الهاتف Redmi 8A الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وسيتم شحن الهاتف مع روم MIUI 10 الذي يستند على نظام Android 9 Pie، ولكن سيتم ترقية الهاتف إلى روم MIUI 11 الجديد الذي يستند على نظام Android 10.

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يمكن شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 5000mAh عبر منفذ USB Type-C وتدعم الشحن السريع بقوة 18W، ولكن علبة الهاتف لن تضم سوى شاحن بقوة 10W. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Redmi 8A الجديد يمتاز أيضًا بقدرته على مقاومة القطرات المائية، ويأتي مع منفذ السماعات 3.5mm، والدعم لشريحتي الإتصال SIM.

من المقرر أن تبدأ شركة Redmi ببيع الهاتف Redmi 8A في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري بالهند. وسيكون هذا الهاتف متوفرًا باللونين الأحمر والأزرق والأسود. وسيتم عرض نسخة 2GB/32GB من الهاتف للبيع مقابل ما يعادل 91 دولار أمريكي، بينما سيتم عرض نسخة 3GB/32GB مقابل ما يعادل 98 دولار أمريكي.