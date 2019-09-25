روبوت بوسطن ديناميكس متوفر الآن لعملاء محددين

أصدرت شركة بوسطن ديناميكس Boston Dynamics المطورة للروبوتات والمملوكة لمجموعة سوفت بانك اليابانية مقطع فيديو للإعلان عن أن روبوتها المسمى (Spot)، والمعروف سابقًا باسم (SpotMini)، متوفر الآن لبعض العملاء المحددين.

ويظهر مقطع الفيديو الروبوت يتنقل عبر التضاريس الصعبة، ويلتقط مواد البناء، ويتحرك في أحوال جوية سيئة، ويستعيد توازنه بعد السقوط، حيث يبلغ متوسط ​​وقت التشغيل نحو 90 دقيقة.

كما تعرض صفحة المنتج إمكانات (Spot)، مثل الركض بسرعة 4.8 كيلومتر في الساعة والعمل في درجات حرارة تتراوح بين -20 إلى 45 درجة مئوية، إلى جانب تضمنه كاميرات بزاوية 360 درجة تمنحه مجموعة كاملة من الرؤية، ومقاومته للغبار والماء.

ووفقًا لشركة بوسطن ديناميكس، فإن روبوت (Spot) – الذي كشفت عنه لأول مرة في عام 2015 عندما كان ما يزال في مرحلة التطوير – غير متاح للجميع، بل من الممكن تأجيره لعملاء محددين من أجل استخدامه في مواقع البناء ومنشآت الغاز والنفط والطاقة والكهرباء وفي السلامة العامة.

وتحتاج الشركات في هذه الصناعات إلى تقديم طلب على الموقع من أجل الحصول على واحد، ولا يوجد سعر مدرج في القائمة، لكن تشير التوقعات إلى إمكانية أن تكون التكلفة موازية لتكلفة سيارة جديدة.

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وتركز الشركة في الوقت الحالي على استخدامات الروبوت في الأماكن المغلقة والمسيطر عليها، ويبلغ طول الروبوت زهاء 0.9 مترًا ولديه رؤية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى 17 مفصل لمساعدته على التحرك بشكل رقيق.

وقال مارك ريبيرت Marc Raibert، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس: إنه يأمل أن يُستخدم (Spot) في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك البناء؛ والتوصيل؛ والأمن؛ والمساعدة المنزلية.

وأوضحت الشركة أن الروبوت مصمم ليكون منصة متينة وقابلة للتخصيص، وهو يحقق بشكل مستقل احتياجات الاستشعار الصناعية والتشغيل عن بعد، ومصمم خصيصًا للمساعدة في مكان العمل، حيث يمكنه حمل الحمولات وتجنب العقبات وتحمل البيئات المغبرة والرطبة.

يذكر أن الشركة قد طورت – باستخدام تمويل من وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع الفيدرالية وفيلق مشاة البحرية بالولايات المتحدة – روبوتات رباعية يمكنها تتبع الجنود وحمل 180 كيلوجرام من المعدات، بينما يمكن لروبوت آخر – بتمويل من الجيش الأمريكي – القفز لارتفاع 10 أمتار.