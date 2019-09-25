حواسيب Mac Pro تتسبب بمشكلة لاستوديوهات هوليوود

تعاني استوديوهات الأفلام في هوليوود من مشاكل بعد أن تسبب فيروس محتمل في توقف أجهزة حواسيب آبل المسماة ماك برو (Mac Pro) – المشغلة لتطبيق تحرير الأفلام (Media Composer) من شركة Avid بشكل غامض عن العمل، مما أدى إلى حدوث فوضى.

وتوقفت حواسيب آبل عن العمل دون توضيح، وجرى الإبلاغ عن حالات التوقف بشكل جماعي لأول مرة من قبل تقرير من مجلة فارايتي، مما قد يشير إلى وجود فيروس حاسب محتمل، وذلك بالرغم من أن السبب ما يزال غير واضح.

وترفض حواسيب ماكينتوش إعادة التشغيل بعد توقفها عن العمل بشكل تلقائي، مما يعني أن استوديوهات هوليوود المتأثرة قد شهدت توقفًا لعملها.

ويوضح التقرير أن العديد من محرري واستوديوهات صناعة السينما والتلفزيون في لوس أنجلوس قد أبلغوا عن مواجهتهم للمشكلة وانتقلوا إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم.

ويبدو أن المشكلة تتركز على نماذج عام 2013 من أجهزة حواسيب سطح المكتب أسطوانية الشكل (Mac Pro) المشغلة لبرنامج تحرير الأفلام من شركة (Avid) والعاملة بواسطة إصدارات قديمة من نظام التشغيل (Mac OS).

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وتقول Avid في بيان: إنها تدرك مشكلة إعادة التشغيل التي تؤثر على أجهزة ماك برو وقد بدأت التحقيق، وهذه المسألة هي أولوية قصوى بالنسبة لفرق الهندسة والدعم لدينا، الذين يعملون بجد لتحديد السبب الجذري للمشكلة وحله.

وأضافت “سننشر على الفور المعلومات – مباشرة لعملائنا وعبر منتديات المجتمع ومنصات التواصل الاجتماعي – من أجل حل هذه المشكلة لجميع العملاء المتأثرين ومنع أي مشاكل أخرى”.

ووفقًا لما أورده موقع MacRumors، فقد تكون المشكلة متعلقة بخلل برمجي بسبب تحديث متصفح سفاري من آبل والذي يتسبب في تلف بيانات تطبيق Avid.

وجرى إخبار جميع المستخدمين الذين تأثروا بالمشكلة بالإقلاع باستخدام وضع “المستخدم المفرد”، وذلك عبر الضغط على مفتاحي (command+s) أثناء الإقلاع، مما يسمح بأخذ نسخة احتياطية من بيانات Avid دون توقف الحاسب عن العمل.

يذكر أن شركة آبل قد كشفت عن الجيل الجديد من أجهزة حواسيب ماك برو (Mac pro)، ويبدأ سعر الحاسب الجديد من 5999 دولارًا، وهو موجه للمحترفين المبدعين الذين يحتاجون إلى الكثير من الطاقة الحاسوبية.