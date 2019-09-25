آبل تصدر تحذيرًا للملايين من مستخدمي آيفون وآيباد

أصدرت شركة آبل تحذيرًا للملايين من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد يتعلق بحدوث خلل في نظامي (iOS 13) و (iPadOS 13) بسبب لوحات المفاتيح التابعة لجهات خارجية.

ويأتي التحذير بعد أن أصدرت الشركة تحديثي (iOS 13.1) و (iPadOS 13.1)، الذين جلبا العديد من الإصلاحات للمشاكل غير المصححة في نظامي (iOS 13) و (iPadOS 13).

وتؤكد آبل من خلال تدوينة أمنية رسمية أن كلا من (iOS 13.1) و (iPadOS 13.1) يتضمنان عيبًا يمكن لوحات المفاتيح التابعة لجهات خارجية من الوصول بشكل كامل إلى أجهزة آيفون وآيباد حتى لو لم يوافق المستخدم على هذا الوصول.

وتنص آبل على أن المشكلة لا تؤثر على لوحة المفاتيح الرسمية لنظام التشغيل (iOS)، وقالت عملاقة التكنولوجيا: إن هذا الخطأ يؤثر على لوحات مفاتيح الطرف الثالث التي لديها القدرة على طلب أذونات الوصول الكامل.

ووعدت الشركة بأن تحديث نظام التشغيل القادم سوف يعمل على حل المشكلة، لكنها لم تقدم تفاصيل عن موعد وصول هذا التحديث، وتبعًا لذلك، فإن بإمكان المستخدمين توقع أن تحاول لوحات مفاتيح (iOS) الضارة تحقيق أقصى استفادة من هذا الخلل.

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وكانت لوحات مفاتيح الجهات الخارجية شائعة للغاية في نظام (iOS)، وذلك بسبب أن لوحة المفاتيح الرسمية لنظام (iOS) كانت محدودة الميزات بشكل كبير – حتى صدور النسخة 13 من نظام التشغيل (iOS).

وبالرغم من أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لم تذكر بشكل واضح إصدار (iOS) المتأثر بهذه المشكلة، إلا أنه من الواضح أن جميع الإصدارات الحالية تتأثر بالنظر إلى أن التدوينة الأمنية تنص على أنه سيتم حل المشكلة قريبًا في التحديث البرمجي القادم لنظام التشغيل.

وفي حال أراد المستخدم معرفة أي من لوحات المفاتيح التابعة للجهات الخارجية مثبتة على جهازه، فيجب عليه الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم عام ومن ثم لوحة المفاتيح ومن ثم لوحات المفاتيح، وإلغاء تثبيت لوحة المفاتيح المشكوك فيها حتى يصل إصلاح آبل.

يذكر أن آبل تمنع مطوري الجهات الخارجية من تسجيل كلمات المرور الخاصة بالمستخدم عن طريق التبديل دائمًا إلى لوحة مفاتيح (iOS) الافتراضية في حقول كلمة المرور حتى عند استخدام لوحات مفاتيح خارجية لكل شيء آخر.