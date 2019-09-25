استمتع بتجربة Huawei P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي

يعد هاتف (Huawei P30 Pro) أحد أكثر هواتف هواوي طلباً حتى الآن، حيث حصد مجموعة كبيرة من الجوائز والأوسمة وبيعت منه 10 مليون وحدة في وقت قياسي بلغ 85 يوماً.

وإلى جانب تألق الهاتف بخصائصه المتميزة وقطعه المتينة بين الهواتف الذكية الحديثة، فقد منح المستخدمين تصميماً فريداً وأنيقاً.

وبالإضافة إلى قائمة ألوانه الأنيقة، فإن الإصدار المحدود من (Huawei P30 Pro) باللون الأبيض اللؤلؤي يُعد الأحدث في قائمة (Huawei P30 Pro) للأجهزة القوية مع تصميم مذهل وجذاب.

واختار مصممو العلامة السماء لتكون مصدر إلهام لتصميم الإصدار المحدود من (Huawei P30 Pro) باللون الأبيض اللؤلؤي، واستلهموا لونه من حركة السحب المتدفقة والصافية وهي تطفو فوق الأسطح الملحية، التي استلهمت منها تصاميم سلسلة (Huawei P30 Pro) الأخرى أيضاً.

وتمكنت هواوي بعد مئات اختبارات الطلاء وتجارب الألوان العديدة من ابتكار هذه الدرجة الفريدة للون الأبيض التي تتميز عن غيرها من درجات اللون الأبيض الأحادية والنمطية في غيره من الهواتف الذكية.

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ويرتقي الإصدار المحدود الجديد لهاتف (Huawei P30 Pro) ذو اللون الأبيض اللؤلؤي بإطلالة المستخدم لمستوى جديد ويضفي لمسات فريدة وراقية على إطلالة الهاتف الذكي التقليدية.

وفي حين أن المظهر المذهل يكفي لإقناع عشاق الأزياء، يمتاز (Huawei P30 Pro) بمجموعة غنية من الخصائص والقطع المتينة التي تعد بأداء قوي وتجربة مستخدم متميزة.

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وحصد (Huawei P30 Pro) جائزة أفضل هاتف ذكي في حفل جوائز الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية 2019 والمؤتمر العالمي للجوال شنغهاي.

ويمتاز الهاتف بنوعية قطعه الممتازة التي توفر أداء مذهل وخصائص رائعة تهدف إلى تلبية حاجات المستخدم الشاملة، وهو مزود بنظام الكاميرا الرباعي الأول من نوعه في العام، بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التي تسمح بتصوير صور وفيديوهات مثالية في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويمتلك الهاتف معالج (Kirin 980) الأسرع لدى هواوي والأفضل أداءً، بالإضافة إلى سعة 128 جيجابايت، وبطارية هائلة بسعة 4200 ميلي أمبير وخاصية الشحن السريع من هواوي بقوة 40 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 15 وات.

ويمتاز (Huawei P30 Pro) بشاشة واسعة بقياس 6.47 إنشًا، فضلاً عن بصمة الإصبع المدمجة في الشاشة، وتقنية المشاهدة الغامرة (Huawei Acoustic Display) التي تساعد في خلق تجربة مشاهدة أفضل.

كما يمتاز الهاتف بوحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo 3.0 التي تعزز دقة وجودة الرسوميات لتمنح المستخدم تجربة لعب غامرة.

وفي حال كنت تخطط لشراء الإصدار المحدود الجديد من (Huawei P30 Pro) باللون الأبيض اللؤلؤي، فإن بإمكانك اختيار باقة الهدايا محدودة الإصدار التي تضم الهاتف والغلاف الفاخر الجديد المرصع بكريستالات سواروفسكي، أو يمكن شراء الهاتف والغلاف بشكل منفصل أيضاً.