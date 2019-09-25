شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراكز شرطة دبي تقدم خدماتها عبر التطبيقات الذكية بدءا من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة دبي عن إيقاف تقديم الخدمات الحضورية في 6 مراكز شرطية على مستوى إمارة دبي، مع بداية العام المقبل 2020ن وبشكل تدريجي، مع الإبقاء على تقديمها في 3 مراكز شرطية فقط هي : مركز القصيص، مركز الموانئ ومركز البرشاء.

ونقلت جريدة الرؤية في الإمارات ، عن مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، أن توقيف الخدمات في المراكز سيتم تدريجياً، حيث سيبدأ إيقاف الخدمات الحضورية في مركزي شرطة نايف والمرقبات من تاريخ الثاني من يناير 2020، ثم مركز شرطة الرفاعة بتاريخ 15 يناير، ومركز شرطة جبل علي في الأول من فبراير، ومركز شرطة الراشدية في 15 فبراير، ومركز شرطة بر دبي في الأول من مارس.

الخدمات الموقوفة

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وأوضح أن الخدمات الـ15 التي سيتم إيقافها هي: طلب تقديم بلاغ شيك مرتجع، طلب تسليم معثور، طلب استلام معثور، طلب تقرير حادث مروري بدون إصابات، طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، طلب إصدار بدل فاقد لتقرير حادث مروري، طلب استعلام ودفع المخالفات المرورية، طلب فك حجز مركبة، طلب دفع بدل حجز مركبة، شهادة بحث الحالة الجائية، شهادة فقدان، شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، شهادة لمن يهمه الأمر، طلب تصريح عمل ليلي، طلب زيارة موقوف.



قنوات تقديم الخدمات



من جهته، قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد الرزوقي، إن جميع الخدمات التي سيتم إيقافها متوفرة عبر القنوات الذكية لشرطة دبي، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد، والـ"IOS"، ومن خلال مراكز الشرطة الذكية "SPS" والتي يُستهدف أن يصل عددها إلى 108 مراكز ذكية ، وصولاً إلى 2025، فيما المتوفر حالياً 7 مراكز ذكية sps ، ومراكز الـ"درايف ثرو" التي تقدم خدماتها إلى السائقين على الطرقات، ومراكز الـ"ووك إن" التي تقدم خدماتها في المناطق السياحية ومراكز التسوق، مؤكداً الجهوزية التامة لشرطة دبي لتقديم الخدمات لمتعامليها بطريقة ذكية.



مركز 901 للمعاملات



من جانبه، قال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا ، إن شرطة دبي ستبدأ في تفعيل مركز الاتصال 901 ، بحيث يصبح جاهزاً لإنهاء المعاملات للمتعاملين هاتفياً، بما يحقق توجهات شرطة دبي في خفض أعداد المتعاملين، وإيقاف تقديم الخدمات في المراكز.