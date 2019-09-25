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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. تسريبات تكشف عن تصميم جهاز "آيباد" القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع Sonny Dickson عن تصميم جهاز "آيباد" المنتظر من شركة أبل والذى سيكون ضمن سلسلة iPad Pro، وبحسب التسريبات فإن شركة أبل ستطرح نسختين من هذه الحواسب مزودتين بشاشات AMOLED بمقاس 11 و12.9 بوصة على التوالى، كما ستعمل مع أقلام "أبل" الذكية لتمكن المستخدم من الكتابة والرسم على الشاشة بكل سهولة.
كذلك من المنتظر أن تزود أبل نسخ "آيباد" بمنفذ لبطاقات الاتصال الخلوية، وقدرة على العمل مع شبكات Wi-Fi، وسيحصل على أنظمة لتحديد المواقع وكاميرات أمامية تعمل مع ميزة التعرف على الوجوه، أما فيما يتعلق بالنسخة الأكبر من هذا الجهاز، فمن المفترض أن تحصل على كاميرات ثلاثية العدسة بشكل مشابه لهواتف آيفون.
ايباد
ومن المنتظر أن تساعدها هذه الكاميرات على تصوير فيديوهات بدقة 4K، والتقاط صور عالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما ستحصل هذه النسخ من أيباد على أنظمة صوت خاصة تساعد على إصدار الأصوات من الشاشة مباشرة، وتوزع الأصوات بطريقة تشبه توزيعها عبر أجهزة الصوت الاحترافية.
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