شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير هيئة البورصة الأمريكية "غير مستعد" لتحديد مدى أمان عملة فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مراراً وتكراراً إخبار لجنة بالكونجرس ما إذا كانت "ليبرا" التابعة لفيس بوك سيتم تنظيمها كضمان أمنى تحت إدارته أم لا، حيث قال جاى كلايتون، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى جانب مفوضى مجلس الأوراق المالية والبورصة الآخرين أمام لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب، إنه على الرغم من أنه لم يناقش بعد خطة العملة الرقمية التابعة لفيس بوك مع عملاق الإعلام الاجتماعي، إلا أنه يتبع سياسة "الباب المفتوح".

وبحسب موقع TOI الهندى، فعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن "ليبرا" ستكون عملة أمنة، قال: "لست مستعدًا لاتخاذ قرار كهذا هنا"، فيما أعلنت جمعية "ليبرا" Libra Association ومقرها سويسرا، وهى منظمة غير ربحية تضم فيس بوك و 27 عضوًا آخر ، فى يونيو أنها تخطط لإطلاق Libra والإشراف عليها، وهى عملة رقمية مدعومة باحتياطى من العملات ، فى عام 2020.

وتأتى تعليقات كلايتون فى الوقت الذى تواجه فيه "ليبرا" ضغوطا عالمية متزايدة من المنظمين، خاصة بعدما تعهدت فرنسا وألمانيا بمنع Libra من العمل فى أوروبا والعمل على تطوير عملة مشفرة عامة بدلاً من ذلك، ويمكن أن يلعب كلايتون دورًا رئيسيًا فى تنظيم "ليبرا" المحتمل، وقد حذر سابقًا من أن إصدار عملات مماثلة قد ترقى إلى مستوى عروض الأوراق المالية التى يجب تنظيمها.

ويقول فيس بوك أن المنتج يهدف إلى جعل المدفوعات عبر الإنترنت - خاصة عبر الحدود الجغرافية - أرخص وأسهل، وقال المسؤولون التنفيذيون فى "ليبرا" أنهم ملتزمون بمعالجة جميع المخاوف التنظيمية قبل الإطلاق، فيما أكد كلايتون أن استخدام هذه العملات يجب أن يتوافق مع اللوائح الحالية، مضيفًا أنه يواجه مشكلة فى الأصول الرقمية المحتملة التى يمكن أن تتهرب من هذه القواعد.