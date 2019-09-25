شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعتزم إنتاج طائرة مسيرة قادرة على نقل الحمولات الثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم روسيا إنتاج طائرة مسيرة تستطيع حمل 80 كيلوجراما من الحمولات، وتطير بسرعة تصل إلى 180 كيلومترا فى الساعة، ويبلغ مداها أكثر من 270 كيلومترا، وبإمكانها أن تعمل فى الظروف الجوية الرديئة.

وصرح مصدر إعلامى فى مؤسسة المبادرة التكنولوجية الروسية لـ"سبوتنيك"، بأن الطائرة المسيرة المزمع إنتاجها أطلق صانعها شركة "أيروكسو" عليها اسم "أرا-300" .

من جانبه قال رئيس شركة "أيروكسو"، ألدار رازرويف، إنهم ينوون البدء فى تصنيع طائرات "أرا-300" فى عام 2022.

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وأشار رئيس الشركة التى أنجزت التصميم الهندسى لطائرة "أرا-300" إلى إمكانية استخدامها فى الصناعة النفطية، مثلا، لنقل مستلزمات العمل إلى حقول النفط ومنصات النفط البحرية.

وأضاف رئيس شركة "أيروكسو" أن الطائرة الجديدة حظيت باهتمام الشركات الكبرى التى تتحاشى استخدام الطائرات التى تعمل بالبنزين والكيروسين.