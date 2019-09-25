تكنولوجيا: شاومي تعلن عن سماعة Mi AirDots Pro 2 بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 56 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن سماعة البلوتوث Mi AirDots Pro 2 التي تضم اثنان من الميكروفونات لدعم ميزة إلغاء الضوضاء، مع دعم تقنية البلوتوث 5.0، والتي تتوفر في السوق الصيني بدءاً من 27 من سبتمبر بسعر 56 دولار.

كشفت شركة شاومي في مؤتمرها الذي عقد مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية مع جهاز تلفاز، كما قدمت الشركة إصدارها الجديد من سماعات البلوتوث Mi AirDots Pro 2.

تتميز سماعة Mi AirDots Pro 2 بتقنية البلوتوث 5.0 مع LDHC Hi-Res في الصوتيات، وتقنية التحكم الذكي في الصوتيات، أيضاً تضم السماعات اثنان من الميكروفونات لتقنية لإلغاء الضوضاء المحيطة، كما تأتي السماعة بمحركات 14.2مم لإخراج صوتيات بأعلى جودة.

وتعمل سماعة Mi AirDots Pro 2 على الإقتران بشكل تلقائي للهواتف الذكية التي تدعم واجهة MIUI عند فتح حافظة السماعة ورفع السماعة، كما تأتي السماعة بتقنية ذكية تعمل على توقيف الصوتيات بشكل مؤقت عن خلع السماعة من الأذن.

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السماعة تدعم أيضاً التحكم عن طريق اللمس في تشغيل الصوتيات وإدارة ملفات الموسيقى، وتتميز السماعة بتصميم يدعم تثبيت السماعة في الأذن بشكل جيد، كما يصل وزن كل جهة للسماعة إلى 4.5 جرام لتقدم تجربة مريحة للمستخدم.

ومن المقرر أن تدعم سماعة Mi AirDots Pro 2 عمر شحن مع تشغيل الموسيقى يصل إلى 4 ساعات، أو 14 ساعة مع الحافظة، كما تأتي الحافظة بمنفذ USB C للشحن يدعم الشحن خلال ساعة واحدة.

يذكر أن سماعة Mi AirDots Pro 2 تتوفر في السوق الصيني يوم 27 من سبتمبر بسعر 56 دولار باللون الأبيض فقط.

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