شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Kik تغلق خدمة الدردشة لتطوير عملتها الرقمية Kin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Ted Livingston المدير التنفيذي لشركة Kik الخاصة بتطبيق الدردشة الذى يحمل نفس الاسم، عن إغلاق التطبيق وتسريح فريق العاملين، وذلك للتركيز على تطوير عملته الرقمية Kin.

وبحسب موقع Times Now الأمريكى، فسيؤدي الإغلاق إلى تسريح مالا يقل عن 100 موظف، ليصبح عدد العاملين 19 فقط يعملون على تحويل مستخدمي عملة Kin الرقمية إلى مشترين، فيما كانت الشركة قد أطلقت عملتها الرقمية Kin قبل عامين وحاولت جمع تمويل في الطرح الأولي بمقدار 100 مليون دولار، وهي واحدة من أولى العملات الرقمية التي أطلقتها الشركات التقنية.

إلا أنه في يونيو الماضى رفعت هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة تتهمها فيها أن طرح الاكتتاب الأولي ICO للعملة غير شرعي، وأضافت الدعوى أن إدارة الشركة كانت تتوقع إفلاسها بحلول عام 2017 وحينها بدأت بالتخطيط لإطلاق عملتها الرقمية.

وبحسب التقارير، فهناك 600 ألف شخص يدفع شهرياً بواسطة العملة وهناك مليوني مستخدم نشط شهرياً، وبهذا التغيير الجديد في الشركة فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع.