شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طرحه للحجز.. نفاد كمية هواتف أيفون الجديدة من المتاجر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت أجهزة iPhone 11 التي تم إطلاقها حديثًا في عدد من دول العالم عبر المتاجر الإلكترونية، وذلك في خلال ثلاثة أيام فقط بعد فتح الحجز المسبق في 20 سبتمبر.

ونقلاً عن موقع “Gadegtsnow” الهندي، تبقى عدد قليل من IPhone 11 Pro Max سعة 256 جيجا بايت، حيث أن الإقبال على هذه الهواتف الجديدة هائل وما زاده إقبالاً هو أسعارها على مواقع التجارة الإلكترونية.

فيما أوضح تقرير أن الطلب على هذه الأجهزة أفضل من المتوقع، حيث أن iPhone 11 Pro يحظى بشعبية فى الولايات المتحدة، بينما iPhone 11 الأرخص يجذب الأنظار فى الصين.

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وأوضح التقرير أن الألوان الجديدة التى تقدمها شركة أبل تجذب العملاء، خاصة اللون الاخضر من هاتف iPhone 11 Pro، وحذر من أن مشاكل إنتاج الزجاج للهاتف الأخضر قد تسبب مشاكل فى الطلب.