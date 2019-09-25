تكنولوجيا: ابل تطلق iPadOS 13.1 مع نمط الثيم المظلم وغيره من المميزات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة ابل اليوم تحديث iPadOS 13.1 لأجهزة الآيباد والذي يتضمن نفس المميزات التي جاء بها إصدار iOS 13، بما في ذلك نمط الثيم المظلم وتصميم جديد لتطبيق الصور وتطبيق التذكيرات وإضافات جديدة مع تطبيق الرسائل. وعلاوةً على ذلك، يوفر iPadOS 13.1 تغييرات جديدة مع الشاشة الرئيسية مع ميزة تعدد المهام، والمزيد من المميزات الحديثة.

كانت شركة ابل قد أعادت تسمية نظام تشغيل أجهزة آيباد من iOS إلى iPadOS، مما يدل على إهتمام الشركة بالتوسع بأجهزتها اللوحية في نطاق أكبر. إلا أن شركة ابل لم تقم بإطلاق iPadOS 13.0 على الإطلاق، فقد قامت بالقفز إلى 13.1 مباشرةً.



وكما هو متوقع، يضم iPadOS 13.1 جميع المميزات نفسها الموجودة بـ iOS 13.0، وهذا يعني أن أجهزة آيباد أصبحت تدعم الآن الوضع الليلي والذي يتيح لك تغيير الواجهة من اللون الأبيض إلى اللون الأسود أو الرمادي. ويمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال التوجه إلى الإعدادات أو عبر مركز التحكم.

ولقد حصل تطبيق الصور أيضًا على تصميم جديد تمامًا، إذ تم إضافة علامة تبويب جديدة كليًا للصور والتي تتيح لك تصفح مكتبة صورك بمستويات عديدة من التنظيم لكي تعثر بسهولة على صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك وتتذكرها وتشاركها.

كما يمكنك أيضًا عرض كل الصور والفيديوهات في مجلد “كافة الصور” أو التركيز على صورك الفريدة في مجلد “أيام”، أو حتى استرجاع ذكرياتك الهامة في مجلد “من الأشهر”، أو إعادة اكتشاف أهم وأبرز اللحظات التي عشتها في مجلد “من السنوات”.

هناك أيضًا تصميم جديد كليًا لتطبيق التذكيرات، والذي يتميز بطرق أقوى وأذكى لإنشاء التذكيرات وتنظيمها وتتبعها، كما أن هناك تكامل siri والذي يسمح لمساعد siri بالتعرف على التذكيرات المحتملة عند إجراء محادثة مع شخص ما في تطبيق الرسائل ومن ثم تقديم اقتراحات لإنشائها. وعلاوةً على ذلك، يوجد الآن أيضًا تطبيق Memoji Sticker جديد.

لقد تم إعادة تصميم الشاشة الرئيسة لتظهر الأيقونات مرتبة في مربعات أضيق، حيث يتيح لك تنسيقها المعزز رؤية المزيد من التطبيقات، كما يمكنك تثبيت الأدوات المفيدة على الصفحة الرئيسة.

وبالنسبة لتعدد المهام، فمن المقرر أن يعمل iPadOs 13.1 على توسيع قدرات نظام تعدد المهام على أجهزة آيباد بشكل كبير، حيث أصبحت تطبيقات Slide Over تحتوي الآن على نوافذ متعددة وتعتبر هذه الميزة مثالية عند العمل على ملاحظتين أو مستندين في Pages، أو عرض خريطتين أو تنظيم الملفات في تطبيق الملفات.

كما يمكن التنقّل بسرعة بين تطبيقات Slide Over من خلال التمرير في الأسفل، ويمكن أيضًا فتح أحد تطبيقات Slide Over في وضع ملء الشاشة بسهولة عن طريق سحبه للأعلى.

أضاف أيضًا هذا التحديث خدمة Apple Arcade إلى أجهزة آيباد، وهذا سيسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 100 لعبة فائقة الابتكار تنطلق بآفاق التشويق والتصميم إلى حدود غير مسبوقة، وتجتمع كلها في هذه الخدمة المدفوعة.

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ويسمح لك الاشتراك الواحد بتنزيل أي لعبة من Apple Arcade من متجر أبل وتشغيلها، وستتم إضافة المزيد من الألعاب باستمرار. يمكنك أيضًا الاستمتاع بألعاب Apple Arcade على أجهزة iPhone وiPad وMac وApple TV وتشغيل أي لعبة من دون الاتصال بالإنترنت.

يتميز iPadOS 13.1 أيضًا بميزات جديدة لتحرير النص، والتي تهدف إلى تسهيل تحرير النص والتراجع عن الأخطاء، فيمكنك تحديد النص من خلال النقر والتمرير فقط، أو النقر ثلاث أو أربع مرات لتحديد جملة أو فقرة بسرعة. كما تتوفر إيماءات جديدة تتيح القص والنسخ واللصق بسرعة فائقة، وبهذا يمكنك ضم ثلاثة أصابع وتفريقها بعيدًا عن بعضها للنسخ بسرعة، وضم ثلاثة أصابع وتفريقها بعيدًا عن بعضها مرتين للقص، كما يمكنك ضم ثلاثة أصابع وتقريبها من بعضها للصق.

يمكنك التراجع عن أي خطوة بتمريرة بسيطة بثلاثة أصابع إلى اليمين، كما يمكنك إعادة أي خطوة عن طريق تمرير ثلاثة أصابع إلى اليسار.

وعلاوةً على ذلك، يوجد دعم محركات الأقراص الخارجية، حيث ستتمكن من الوصول إلى ملفات محفوظة على محرك أقراص USB أو بطاقة SD أو محرك أقراص صلبة.

قامت أبل أيضًا بإصلاح سفاري عبر هذا التحديث، فقد تم إضافة تصميم محدث مع صفحة البداية. وتشمل صفحة البداية بتصميمها المحدّث مواقع الويب المفضلة وتلك التي تم زيارتها عدة مرات، هذا وبالإضافة إلى المواقع التي تم زيارتها آخر مرة، وهذا لكي تتمكن من الوصول بسرعة إلى الموقع الذي تريده.

كما تعرض اقتراحات سيري مواقع الويب ذات الصلة في سجل تاريخ التصفح إلى جانب المواقع التي تم زيارتها مرات متكررة والروابط المرسلة إليك في تطبيق الرسائل وغيرها الكثير.

يوجد أيضًا ميزة إدارة التنزيلات الجديدة، والتي يمكنك من خلالها التحقق من حالة الملف الذي تعمل على تنزيله، والوصول إلى الملفات التي قمت بتنزيلها بسرعة، وسحبها وإفلاتها في ملف أو بريد إليكتروني تعمل عليه. ويمكنك أيضًا تنزيل الملفات في الخلفية أثناء العمل.

للتحديث إلى iPadOS 13.1، توجه إلى الإعدادات -> عام -> تحديث البرنامج. ويتوافق iPadOS متوافق مع طرازات آيباد التالية:

iPad (الجيل الخامس)

iPad (الجيل السادس)

iPad (الجيل السابع)

iPad Mini 4

Mini (الجيل الخامس)

iPad Air 2

iPad Air (الجيل الثالث)

iPad Pro بحجم 9.7 إنش

iPad Pro بحجم 10.5 إنش

iPad بحجم11 إنش

iPad Pro بحجم12.9 إنش

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