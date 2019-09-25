آبل تصدر رسميًا اليوم تحديثات iOS 13.1 و iPadOS 13.1 و TvOS 13 لأجهزتها المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - في خطوة غير مسبوقة، قامت شركة آبل فعلاً اليوم بإصدار تحديث iOS 13.1، وهو التحديث الذي يأتي بعد إطلاق تحديث iOS 13 الأولي في الأسبوع الماضي فقط. وبغض النظر عن تحديث iOS 13.1، فقد قامت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديث iPadOS 13.1 لجميع لوحيات iPad المتوافقة، وقامت أيضًا بإطلاق تحديث TvOS 13 لأجهزة Apple TV.

وفي حالة إذا كنتم مهتمين بمعرفة الأشياء الجديدة التي تأتي بها هذه التحديثات الجديدة، فبإمكانكم الإطلاع عليها في هذه المقالات المفصلة هنا وهنا. وبالعودة إلى تحديث iOS 13.1، فهو متوفر حاليًا لهواتف iPhone التالية :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch 7th gen

كما سبق وأشرنا، فقد قامت شركة آبل بإصدار هذه التحديثات الثلاثة لأجهزتها المتوافقة اليوم، ولكن حتى في حالة إذا لم تحصل عليها في الأجهزة الخاصة بك حتى الآن، فلا تقلق لأن هذه التحديثات الجديدة ستصل إلى الأجهزة الخاصة بك عاجلاً وليس آجلاً.