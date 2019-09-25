الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo U10 مع المعالج SD665، وبطارية بسعة 5000mAh

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فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo للتو عن هاتفها الذكي الأحدث، والذي يحمل إسم Vivo U10. هذا الهاتف الجديد يضم المعالج Snapdragon 665، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.1، كما أنه يأتي بثلاث نسخ تشمل 3GB/32GB و 3GB/64GB و 4GB/64GB. يحتوي الهاتف كذلك على منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD، مما يسمح بزيادة الذاكرة التخزينية الإجمالية للهاتف إلى 256GB.
الهاتف Vivo U10 الجديد يضم شاشة FullView Display بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. وفي الواجهة الخلفية، يوجد قارئ بصمات الأصابع وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 13 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية فيها بدقة 8 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.
الهاتف Vivo U10 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأزرق، وسيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع وضع Ultra Game Mode والذي يتضمن ميزات مثل 4D Vibrations و Voice Changer.
تم تسعير الهاتف Vivo U10 الجديد بما يُعادل 125 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB الأساسية، وتم تسعير النسخة المتقدمة 4GB/64GB بنحو 155 دولار أمريكي. عمومًا، الهاتف Vivo U10 الجديد سيكون متوفرًا للبيع في الهند إبتداء من 29 سبتمبر من خلال الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت.
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