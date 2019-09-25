شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تؤجل إطلاق صاروخ "بروتون" الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر فى وكالة "روس كوسموس" تأجيل إطلاق صاروخ "بروتون-إم" الفضائى الروسى، الذى كان من المخطط له أن يطلق فى 30 سبتمبر الجارى، وذلك بحسب روسيا اليوم.

وقال بيان صادر عن الوكالة "إن الخبراء فى روس كوسموس قرروا تأجيل عملية إطلاق الصاروخ وذلك لإجراء اختبارات إضافية على المرحلة العليا منه (بريز-إم) المسئولة عن إيصال الحمولات إلى المدارات الفضائية المنخفضة والمتوسطة، والتى أثبتت جدارتها فى العمل مع صواريخ بروتون منذ العام 2001، وأوصلت عشرات الحمولات إلى الفضاء".

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وأشار البيان إلى أن "بروتون-إم" الروسى كان من المفترض أن يطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية فى كازاخستان فى الـ30 من سبتمبر الجارى، حاملا على متنه قمر الاتصالات الأوروبى Eutelsat 5 West وجهازا تكنولوجيا تابعا لمهمة Mission Extension Vehicle – 1 الفضائية الأمريكية.

ومن المفترض أن يساهم الصاروخ المذكور بإيصال هذه الأقمار إلى مداراتها الفضائية في زمن قياسى لا يتعدى الـ 15 ساعة و54 دقيقة، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت 3 صواريخ من نوع "بروتون-إم" إلى الفضاء هذا العام، وتخطط لإطلاق 3 أخرى، بعضها سيطلق من قاعدة "خرونيتشيف" الفضائية الروسية ليحمل أقمارا ومركبات كانت روسيا قد تعاقدت على إطلاقها مع شركة International Launch Services العالمية.