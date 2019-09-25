شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل الخامس وشاشات 8K يتصدران اهتمامات رواد "جيتكس شوبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت عروض التخفيضات على باقة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية، خلال معرض جيتكس شوبر، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، مع استعراض الشركات العالمية أحدث منتجاتها، مثل أجهزة الكومبيوتر المخصصة للألعاب الإلكترونية، بميزات أداء عالية، وأجهزة التحكم الصوتي بالمنزل والتلفاز،.

وذكرت جريدة الرؤية الإماراتية ، أن "جيتكس شوبر" يعد فرصة كبيرة للزوار لاقتناء منتجاتهم المفضلة بأسعار أقل في ظل التخفيضات والعروض الكثيرة التي تقدمها الشركات العارضة، سواء على أجهزة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الكهربائية المتنوعة من الطابعات وألعاب الفيديو وكراسي المساج الذكية والكاميرات الرقمية.

ونتيجة للطلب المتزايد على تقنيات الأجهزة الجوالة المزودة بشاشات تعمل باللمس، وطرح هاتف آيفون 11، تستأثر ابتكارات الهواتف الذكية باهتمام الزوار.‪

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وكان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد الغرير، افتتح معرض جيتكس شوبر أكبر معرض في المنطقة للأجهزة الإلكترونية، في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال مدير مبيعات مركز دبي التجاري، عيسى محمد المرزوقي، إن نسخة هذا العام تشهد عرض أكثر من 35 ألف منتج، مع توقعات بحضور أكثر من 100 ألف زائر، خاصة ثالث ورابع أيام المعرض بهدف اقتناص العروض المغرية التي تقدمها الشركات والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.

وأضاف المرزوقي أن المعرض يقدم باقة واسعة من العروض والتخفيضات، مشيراً إلى أن أبرز التقنيات التي قدمها العارضون تضم شاشة التلفاز بتقنية 8k وأجهزة الهاتف 5G والمنازل الذكية وتقنيات الواقع الافتراضي والأجهزة المخصصة للمنازل الذكية والألعاب الإلكترونية وأجهزة الكومبيوتر، معتبراً أن الهواتف الذكية نالت الحصة الأكبر من العروض.

وقال مسؤول المبيعات في شركة ديل، عبدالله صلاحية، إن الشركة تعرض لأول مرة في الإمارات جهاز كومبيوتر محمول قابل للتطوير تحت اسم ألبان وير51 الذي يعتبر الأسرع على مستوى العالم، ويضم «كرت» شاشة 8 غيغا آر تي أكس نيفادا 2080، ومعالج أي 9 المطور وبمساحة تخزين تبلغ 2 تيرا بايت، ويصل سعره إلى 20 ألف درهم.