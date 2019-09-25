شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: 900 مليون جهاز يستخدم ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مايكروسوفت أن هناك أكثر من 900 مليون جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows 10، وأن الشركة تقترب أكثر من الوصول إلى مليار مستخدم بحلول عام 2020، بحسب موقع TOI الهندى.

وقالت مايكروسوفت إنه كان هناك المزيد من أجهزة Windows 10 الجديدة خلال الـ12 شهراً الماضية، مقارنة بالأعوام الأخرى منذ طرحه فى 2015، وقالت الشركة إنه بداية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى HoloLens إلى Xbox وSurface Hub، يواصل ويندوز دعم الابتكار - حيث سيأتى المزيد فى الأسبوع المقبل.

وقد وصلت الشركة إلى 700 مليون مستخدم لنظام Windows 10 فى سبتمبر 2018، يليها 800 مليون فى مارس و900 مليون هذا الشهر، ولعل أكثر من 50% من جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية تعمل الآن على نظام تشغيل Windows 10 الأحدث، والذى يأتى بعد أكثر من أربع سنوات من إصداره.

وقد حصل نظام التشغيل Windows 10 على 48.86% من حصته فى السوق فى يوليو، وحصل على 2.13 نقطة مئوية ليصل إلى 50.99% فى أغسطس، ومع ذلك كان النمو بطيئًا منذ انتهاء صلاحية الترقية المجانية لنظام التشغيل Windows 10 فى يوليو 2016، وبقى نظام التشغيل Windows 8 ثابتًا عند 0.63% بينما خسر نظام التشغيل Windows 8.1 0.91 نقطة ليصل إلى 4.20%، وقد امتلكوا معاً حصة سوقية بلغت 4.83% فى نهاية أغسطس.