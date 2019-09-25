هاتف ذكي من غوغل يعمل من دون اللمس!

ودعت المجموعة العملاقة في مجال الإنترنت وسائل الإعلام إلى "الحضور لمعاينة جديد "غوغل" في 15 تشرين الأول".

ويُرجح أن يكون المنتج الأبرز في هذا الحدث هاتف "بيكسل 4" الذكي الذي يمكن استخدامه جزئياً من دون اللمس، بمجرد القيام بحركات في اليد يرصدها نظام استشعار.وبحسب تفاصيل كشفت عنها المجموعة الأميركية العملاقة نهاية تموز، يمكن فتح القفل على الجهاز من خلال خاصية التعرف إلى الوجه، غير أن "غوغل" لن تنقل البيانات الشخصية المرتبطة بهذه الخاصية إلى خدمات أخرى.

ومن شأن دمج تقنية مسماة "سولي"، وهو رادار يعمل فريق "بيكسل" على تطويره منذ خمس سنوات، أن يشكل الابتكار الرئيسي في هذا الجهاز الجديد.

كذلك تكشف "غوغل" في الحدث المنتظر منتصف الشهر المقبل عن منتجات أخرى بينها جهاز الكمبيوتر المحمول "بيكسل بوك" الذي أطلقته في 2017.



ويأتي إعلان "غوغل" بعدما كشفت منافستها "آبل" عن مجموعتها الجديدة من هواتف "آيفون" والجيل الجديد من أجهزة "آي باد" اللوحية وساعة "آبل ووتش" الذكية.