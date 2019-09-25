هاتف ذكي من غوغل يعمل من دون اللمس!

تقدم "غوغل" مجموعتها الجديدة من المنتجات بما قد يشمل هاتفها الذكي الجديد "بيكسل 4"، خلال حدث تنظمه الشهر المقبل في نيويورك.
وبحسب تفاصيل كشفت عنها المجموعة الأميركية العملاقة نهاية تموز، يمكن فتح القفل على الجهاز من خلال خاصية التعرف إلى الوجه، غير أن "غوغل" لن تنقل البيانات الشخصية المرتبطة بهذه الخاصية إلى خدمات أخرى.
ومن شأن دمج تقنية مسماة "سولي"، وهو رادار يعمل فريق "بيكسل" على تطويره منذ خمس سنوات، أن يشكل الابتكار الرئيسي في هذا الجهاز الجديد.
كذلك تكشف "غوغل" في الحدث المنتظر منتصف الشهر المقبل عن منتجات أخرى بينها جهاز الكمبيوتر المحمول "بيكسل بوك" الذي أطلقته في 2017.
ويأتي إعلان "غوغل" بعدما كشفت منافستها "آبل" عن مجموعتها الجديدة من هواتف "آيفون" والجيل الجديد من أجهزة "آي باد" اللوحية وساعة "آبل ووتش" الذكية.
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