ويندوز 10 يستخدم على أكثر من 900 مليون جهاز

تقترب شركة مايكروسوفت من تحقيق هدفها المتمثل في تشغيل مليار جهاز بواسطة نظامها التشغيلي الأحدث ويندوز 10، إذ كشفت شركة البرمجيات العملاقة أن ويندوز 10 يعمل الآن على أكثر من 900 مليون جهاز.

ويشكل هذا الرقم الجديد قفزة كبيرة قدرها 100 مليون جهاز في ستة أشهر بالمقارنة مع الرقم السابق البالغ 800 مليون جهاز الذي تم تحقيقه في وقت سابق من هذا العام.

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#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) September 24, 2019

يوسف مهدي Yusuf Mehdi من مايكروسوفت: إن الشركة أضافت المزيد من أجهزة ويندوز 10 الجديدة في الأشهر الـ 12 الماضية مقارنةً بأي سنة سابقة منذ أن تم تقديم النظام التشغيلي مرة أخرى في عام 2015.

ويشمل هذا الرقم أجهزة الحاسب التقليدية وأجهزة الحاسب المحمولة والأجهزة اللوحية وحتى أجهزة مثل هولولينز (HoloLens) وإكس بوكس ون (Xbox One).

وفي حال استمر هذا النمو، فسيكون النظام التشغيلي نشطًا على أكثر من مليار جهاز بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020.

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ومن الواضح أن هذه الزيادة في الأرقام تتعلق بنهاية دعم نظام التشغيل ويندوز 7، إذ تخطط مايكروسوفت لأنهاء دعم ويندوز 7 في شهر يناير 2020، وتتجه معظم الشركات إلى ويندوز 10 بدلاً من ذلك.

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وتأتي هذه القفزة إلى 900 مليون جهاز بعد ستة أشهر فقط من تحقيق مايكروسوفت لرقم 800 مليون جهاز يستخدمون نظام التشغيل ويندوز 10.

وفي حال استمرت هذه الوتيرة في الترقية إلى أحدث نظام تشغيلي من مايكروسوفت، فإن بإمكان شركة البرمجيات العملاقة اجتياز حاجز المليار جهاز في الأشهر الستة المقبلة.

وسبق للشركة أن حصلت على 700 مليون جهاز يعملون بنظام ويندوز 10 في شهر سبتمبر 2018، تلاها 800 مليون جهاز في شهر مارس 2019، والآن 900 مليون جهاز في شهر سبتمبر 2019.

كما تخطى نظام التشغيل الأحدث شعبية نظام التشغيل السابق – ويندوز 7 – في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى ابتعاد المستخدمين والشركات عن نظام تشغيل سطح المكتب الشهير السابق من مايكروسوفت.

وكانت شركة البرمجيات العملاقة تخطط في البداية لتحقيق رقم مليار جهاز في غضون ثلاث سنوات من صدور نظام ويندوز 10.

وسرعان ما مددت الشركة هذا المخطط الزمني بعد أن كان من الواضح أن نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة ويندوز فون (Windows Phone) لا يحقق نجاحًا.

ويبدو الآن أن مايكروسوفت ستحقق هدفها البالغ مليار جهاز يعملون بواسطة ويندوز 10 في غضون خمس سنوات من إصدار نظام التشغيل.