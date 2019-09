ويندوز 10 يستخدم على أكثر من 900 مليون جهاز

تقترب شركة مايكروسوفت من تحقيق هدفها المتمثل في تشغيل مليار جهاز بواسطة نظامها التشغيلي الأحدث ويندوز 10، إذ كشفت شركة البرمجيات العملاقة أن ويندوز 10 يعمل الآن على أكثر من 900 مليون جهاز.

ويشكل هذا الرقم الجديد قفزة كبيرة قدرها 100 مليون جهاز في ستة أشهر بالمقارنة مع الرقم السابق البالغ 800 مليون جهاز الذي تم تحقيقه في وقت سابق من هذا العام.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH