شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا توقع اتفاقية إنتاج "مركبات القمر" مع شركة "لوكهيد مارتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وكالة "ناسا" الأمريكية مع شركة "لوكهيد – مارتن" اتفاقية إنتاج مركبات "أوريون" بعدد يتراوح بين 6 مركبات و12 مركبة، والتى ستستخدم لتحقيق برنامج "Artemis" القمرى.

ووصف مدير "ناسا"، جيمس برايدنستاين، الاتفاقية بأنها قرار مصيرى للبرنامج القمرى الأمريكى الذى يقضى بهبوط رواد الفضاء الأمريكيين عام 2024 على سطح القمر، وأضاف "أن شركة "لوكهيد- مارتن" تولت اليوم إنتاج مركبات "أوريون"، ما سيضمن تحقيق 12 بعثة قمرية على أقل تقدير.

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وحسب برايدنستاين فإن"لوكهيد - مارتن" التزمت بتسليم "ناسا" 12 مركبة قمرية حتى 30 سبتمبر عام 2030، ويكلف إنتاج 3 مركبات قمرية من طراز "أوريون" وكالة "ناسا" مبلغا قدره 2.7 مليار دولار، أما سعر إنتاج المركبتين القمريتين التاليتين فبلغ 1.9 مليار دولار.

يذكر أن برنامج "Artemis" القمرى يقضى بتحقيق الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة إلى القمر بواسطة صواريخ SLS الثقل فى الفترة ما بين عام 2020 وعام 2024.