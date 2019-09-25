تكنولوجيا: وان بلس تؤكد هاتف OnePlus 7T أول إصدار ينطلق رسمياً بنظام تشغيل Android 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعقد مؤتمر وان بلس في 26 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هواتف OnePlus 7T وفي تفاصيل جديدة تم تأكيد إطلاق الهواتف الجديدة بنظام تشغيل Android 10 مثبت مسبقاً.

نشرت مؤخراً الصور الرسمية لصندوق تغليف هاتف OnePlus 7T عبر الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس، واليوم قدم Pete Lau من جديد تصريحات بتفاصيل أكثر عن الهواتف المرتقبة.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات Pete Lau مؤسس وان بلس، أن تنطلق هواتف OnePlus 7T بنظام تشغيل Android 10 مثبت مسبقاً، ليكون أول إصدار من الهواتف الذكية الجديدة يأتي بنظام تشغيل مباشرة، مع خدمات جوجل كاملة محملة مسبقاً أيضاً على الهاتف.

وتشير التسريبات إلى أن وان بلس ستقدم هواتف OnePlus 7T رسمياً في 26 من سبتمبر قبل أن تكشف عملاق البحث جوجل عن إصدارات هذا العام Pixel 4 و Pixel 4 XL.

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ولقد كشفت وان بلس بالفعل عن بعض من تفاصيل هاتفها القادم OnePlus 7T، حيث نشرت صورة رسمية تكشف عن لغة التصميم المميزة لإصدار هذا العام، مع الكاميرة الخلفية الدائرية بالإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية.

كما أكدت الشركة على أن هواتف OnePlus 7T تأتي هذا العام بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة كما في هاتف 7 Pro، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول مواصفات الهاتف مع الترقية والتحسينات الجديدة التي ستؤثر على مستوى تسعير الهاتف بالتأكيد.

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