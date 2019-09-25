شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس الأمريكى يصوت لوضع وجه أول معلمة فى الفضاء على عملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستحيي الولايات المتحدة ذكرى أول معلمة أطلقت نحو الفضاء بعملة معدنية جديدة، فى محاولة للمساعدة على مواصلة مهمتها في تعليم العلوم والتكنولوجيا، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي قانونا لوضع وجه الرائدة كريستا مكوليف على العملة التذكارية لعام 2019.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيتم إنتاج عملة فضية قيمتها دولارًا واحدًا تكريما للمعلمة، التي توفيت إلى جانب زملائها الستة على متن مكوك الفضاء تشالنجر" في عام 1986.

وقد وافق مجلس الشيوخ في يوليو على مشروع القانون، وسوف يذهب الآن إلى البيت الأبيض للرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا.

وقال النائب فريد ابتون، عضو الكونجرس الجمهوري من جنوب غرب ميشيجان، الذي قدم مشروع القانون إلى مجلس النواب، "فخور جدًا بأن مجلس النواب أقر اليوم مشروع القانون الخاص بي"، مضيفا "إنني أتطلع إلى 2021 للحصول على العملة بالتأكيد".

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ويدعو هذا القانون إلى إصدار سك العملة "لا يزيد عن 350 ألف من العملات الفضية التي تبلغ قيمتها دولارًا واحدًا في عام 2021.

وستظهر العملة التي يبلغ قطرها 1.5 بوصة (3.8 سم) صورة واسم كريستا مكوليف على الجانب الآخر أو الجانب العلوي.

وعن قصة هذه المعلمة فقد تم اختيارها للتحليق فى الفضاء وكانت معلمة دراسات اجتماعية من كونكورد بنيو هامبشاير، وذلك لتسارك ببرنامج ناسا "المعلم في الفضاء" من بين مجموعة وطنية تضم أكثر من 11000 متقدم.

ولكن المفاجأة السيئة أنها توفت هي وزملاؤها عند الإنطلاق بسبب تعزيز صاروخى خاطئ أدى لتحطم المركبة بعد 73 ثانية من انطلاقها في 28 يناير 1986.