شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مستكشف المريخ 2020 يدور فى المختبر للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن رؤية مستكشف المريخ 2020 وهو يدور داخل المختبر، حيث وضع العلماء المركبة الفضائية على طاولة في غرفة نظيفة مخصصة كمساحة عمل مصممة لمنع التلوث في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بكاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، لف المستكشف في دوائر سريعا، حيث قال ليميل كورديرو، مهندس الخصائص الجماعية في مستكشف 2020 "عملية الدوران شبيهة بالطريقة التي ستحقق بها توازن الإطارات الجديدة"، مضيفا "نقوم بتدوير المستكشف ذهابًا وإيابًا ونبحث عن عدم تناسق في التوزيع الشامل للتعامل معه".



مستكشف المريخ

ويحتاج المهندسون إلى معرفة مركز الثقل في المستكشف للمساعدة في إعداده لرحلته الطويلة إلى الكوكب الأحمر، المقرر إجراؤه العام المقبل.

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وسيكون هذا مهمًا بشكل خاص لمراحل الدخول والنسب والهبوط الصعبة، حيث سيتم القيام بهذه الأمور بتقنية ومناورة جديدة جدًا في مجال الهندسة.

كما أنه لتحقيق توازن أفضل مع مركبة المستكشف الجديدة، أضاف المهندسون تسعة أوزان من بقياس مجموعه 44 رطلاً بعد اختبار الدوران.

ومن المتوقع إطلاق المستكشف في يوليو 2020 من Cape Canaveral والهبوط في منطقة Jezero Crater على المريخ في 18 فبراير 2021.