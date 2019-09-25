لاول مرة .. إطلاق اسم العالم المصري « فاروق الباز » على كُويكب

الموجز

أطلق "الاتحاد العالمي للفلك"، التابع للأمم المتحدة، اسم عالم الفضاء المصري العامل في "ناسا" الدكتور فاروق الباز على كويكب تم اكتشافه حديثاً.

وقد هنأت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، الباز على إطلاق اسمه على الكويكب.

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و أوضح الباز أن "الاتحاد العالمي للفلك" أطلق اسمه على الكويكب المذكور نظراً لمسيرته العلمية الحافلة مع وكالة الفضاء الأميركية، بداية من مشروع "أبولو "لاكتشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي حتى اليوم، مروراً بتصوير الأرض من المدار على رحلة "أبولو سيوز" الأميركية الروسية المشتركة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق اسم عالم مصري على كويكب في السماء، وجاء هذا الحدث الأخير نظراً لتاريخ الباز الحافل بالإنجازات العلمية والفلكية.