شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز جديد يساعد المرضى للتحكم فى الكرسى المتحرك بإشارات المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء جهاز جديد يمكن مرتدوه من قدرات تشبه التحريك الذهني، حيث إنه يسمح للأشخاص ذوى الاحتياجات والمرضى بالحركة بسلاسة والحياة بشكل طبيعى أكثر من خلال أفكارهم فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا الجهاز المبتكر يتمثل فى واجهة لاسلكية مثل الطوق يتم وضعها على الدماغ، ويكون لها القدرة على التحكم في الكرسي المتحرك أو التفاعل مع الكمبيوتر فقط باستخدام إشارات الدماغ.



تقنية التحريك الذهنى

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وتم إعادة تصميم هذا النظام الإلكتروني اللاسلكي المرن بالكامل والمحمول لفروة الرأس لمنح الناس المزيد من الحرية دون الحاجة إلى ارتداء غطاء الشعر الكهربائي الضخم التقليدي، حيث تم تطوير التصميم الذي يمكن ارتداؤه بالتعاون مع باحثين من معهد جورجيا للتكنولوجيا وجامعة كنت وجامعة ولاية ويتشيتا.

ويستخدم هذا الابتكار قوة خوارزمية التعلم العميق، مما يتيح جهازًا يعمل بتقنية البلوتوث، ويتمثل الابتكار الأساسي في تطوير حزمة متكاملة تمامًا من أنظمة ودارات مراقبة EEG عالية الدقة ضمن نظام مصغر متوافق مع الجلد."

ووجد الباحثون أن الاختلافات في أدمغة الإنسان جعلت اختبار الجهاز صعبا، فإن قياس الإشارات بدقة أمر ضروري لتحديد ما يريد المستخدم أن يفعله النظام، ولمواجهة هذه التحديات، تحول فريق البحث إلى خوارزميات الشبكة العصبية للتعلم العميق التي تعمل على الدوائر المرنة.