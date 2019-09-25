شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرزها ألقاب آلهة وأساطير قديمة.. اعرف معانى أسماء بعثات القمر الصينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الصين من الدول الرائدة فى إرسال مهمات إلى القمر، والتى تشمل على عدد لا بأس به من المركبات لدراسة سطح القمر، والتى من بينها مركبة Chang'e-4، ومستكشف Yutu-2، وذلك بالإضافة إلى القمر الصناعى Queqiao، ولكن لماذا تم تسمية هذه المركبات بالأسماء الآتية؟

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الأسماء تعود إلى الأساطير الصينية القديمة:

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Chang'e-4

Chang'e هي إلهة القمر في الأساطير الصينية القديمة، وهى واحدة من أقوى الشخصيات الأسطورية في الصين، أنا الرقم أربعة في الاسم هو إشارة أكثر حداثة لبرنامج الفضاء، فهذه المركبة الفضائية هي الرابعة من مهام Chang'e.

Yutu-2

يسمى مستكشف Yutu-2 على اسم رفيق آلهة القمر في القصص الأسطورية وهو تابع لمهمةChang'e-4 الفضائية، وتم تصنيف Yutu-2 على هذا النحو لأنه النموذج الثانى من Yutu-1 الذي تم وصعه من مهمة Chang'e-3 في وقت سابق من هذا العقد.

Queqiao يعود هذا الاسم الذى يطلع على القمر الصناعى التابع للوكالة إلى الأساطير الصينية القديمة أيضا فهو يعبر عن جسر أسطوري يظهر مرة واحدة في السنة للربط بيننيو لانج، وهم رعاة أبقار على الأرض وزهي نيف الإلهة في الجنة.

والتقى الزوجان ووقعا في الحب عندما تسلل زهي نيف إلى "العالم البشري" سراً للعب، وأغضب اتحادهم الإلهة الرئيسية، وتم نفي الزوجين للعيش في جوانب مختلفة من درب التبانة، وهذا القمر الصناعي التتابعى يسمح بالاتصال بين مسبار القمر والأرض.