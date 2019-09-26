الكشف عن مواصفات Xiaomi Mi Mix Alpha بشاشة مستديرة وكاميرا 108MP

لطالما كانت Xiaomi تضع أكثر تقنياتها المثيرة للإعجاب في سلسلة Mix، وبكل حال لن يُخيب هاتف Xiaomi Mi Mix Alpha أملك وهو الذي تم إصداره للتو – والذي يحتوي على شاشة ملتفة مستديرة وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وأحدث معالج من Qualcomm.

Xiaomi Mi Mix Alpha بشاشة مستديرة

سعر Mi Mix Alpha

يجب أن نُحيطك علمًا بأن الهاتف – سيكلفك 19999 يوان صيني – أكثر من 2800 دولار / 2500 يورو.

نعم هذه الأرقام ليست خيالية، حيث يعد Mi Mix Alpha أغلى من سامسونج جلاكسي Fold وهواوي Mate X الذي لم يصدر بعد.

من النظرة الأولى على الجهاز لا نرى أنه يستحق أن يكون أغلى من الهواتف القابلة للطى التى أطلقتها سامسونج وهواوى ولكن ربما يتضح بعد ذلك أنه يستحق هذا السعر الخيالى.

المواصفات

سيحتوي الهاتف صاحب التصميم الجذّاب على معالج Snapdragon 855 Plus وذاكرة وصول عشوائي تُقدر سعتها ب 12 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية مساحتها 512 جيجابايت. البطارية تبدو مختلفة قليلًا هذه المرة حيث تأتي مصنوعة من مواد مختلفة، وتأتي بسعة عملاقة تُقدر ب 4050 خلية طاقة سيليكون نانو مع شاحن سلكي سريع بقوة 40 جيجا واط. ومع ذلك، فإن هذا هو الجزء الأقل إثارة للاهتمام – والأكثر إثارة للاهتمام هي الشاشة المثيرة للإعجاب وهي ما يدور حولها الهاتف بأكمله.

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تقول Xiaomi أن هذا التصميم يتيح للهاتف تحقيق نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 180٪. ويعني ذلك أنه أعلى من هاتف Mate X القابل للطي، وتأتي تلك النسبة مُفاجئة نوعًا ما على الرغم من أنه لا يمكنك فك شاشة Alpha الإضافية والحصول على شاشة عملاقة واحدة متصلة.

تتميز الشاشة بسماكة 2.15 مم في الأعلى والأسفل مع وجود وحدة الكاميرا في الخلف، مع العدسات المحمية بزجاج الياقوت. حواف الهاتف حساسة للضغط وتحتوي على شريط شاشة صغير لعرض بالإشعارات. لا يوجد أي مكبر صوت أو أي فتحات أخرى – المستشعر الموجود يدعم الموجات فوق الصوتية، يوفر الهاتف أفضل تجربة للصوت بشكل عام بفضل “تقنية العرض الصوتي” وهناك تقنية متقدمة أيضًا فيما يتعلق بوضع يدك على الشاشة والكتابة عليها بدون حدوث أي أخطاء.

مميزات وتقنيات جديدة فى هاتف Xiaomi Mi Mix Alpha

يقال إن هناك جزء في ظهر الشاشة يحتوي على خوارزميات مُتقدمة تتوقع الأحداث التي من الممكن أن يقوم بها الإنسان مثل استدعاء سيارة أجرة، أو استخدام أجهزة Xiaomi في المنزل باستخدام تطبيق Mi Home أو عندما تحتاج إليها لتشغيل خاصية تحديد المواقع لتحديد خط سير الرحلة. بالطبع، يمكنك أيضًا استخدام الجزء الخلفي للهاتف من أجل التقاط صور السلفي – حيث يُمكنك فعل ما تريد الآن بكل الـ 108 ميجا بكسل الخاصة بك.

تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر ضخم بحجم 1 / 1.33 بوصة وتقنية Tetracell، والتي تهدف إلى تصوير لقطات مُتقطعة بدقة 27 ميجا بكسل كاملة. تحتوي وحدة الكاميرا أيضًا على كاميرا ثانية بدقة تصوير 20 ميجا بكسل، في حين أن الكاميرا الثالثة عبارة عن عدسة تلي فوتوغرافي بدقة 12 ميجا بكسل.

قد تعتقد أن هذا الجهاز هش للغاية وردئ التصنيع وغير مقاوم للصدمات، لكن Xiaomi بذلت قصارى جهدها لتأمينه وحمايته – حيث يعد الإطار المُحيط بالجهاز قوي جدًا ويأتي مصنوعًا من الألومنيوم الخام، في حين أن الجزء الخلفي للهاتف مصنوع من السيراميك مع طبقة حماية مصنوعة من زجاج الياقوت المذكور سابقًا فيما يخص وحدة الكاميرا. إذا كنت على استعداد لدفع هذا المبلغ الهائل من المال مقابل شراء هذا الهاتف، فيجب عليك الانتظار حتى ديسمبر عندما يصدر الهاتف رسميًا في الأسواق.

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