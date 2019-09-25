شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على سرعة الإنترنت فى مختلف دول العالم بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن متوسط سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لشهر أغسطس في مختلف دول العالم، وذلك وفقًا لتقرير "Speedtest Global Index"، حيث تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بمتوسط سرعة للإنترنت عبر الهاتف المحمول يبلغ 111 ميجابت في الثانية، أي ما يقرب من ضعف ما هو متاح في أستراليا التي احتلت المركز الثاني ب 66.45 ميجابت في الثانية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة 35 بمتوسط سرعة 36.23 ميجابت في الثانية، بينما جاءت الهند في المركز 131 بمعدل سرعة 10.65 ميجابت في الثانية، بينما جاءت مصر فى المركز 104، بمتوسط سرعة 17.07 ميجا بايت فى الثانية.

بينما سجلت تيمور الشرقية أدنى سرعة 4.71 ميجابايت في الثانية، وقد احتلت سريلانكا المرتبة 83 بسرعة 22.04 ميجابايت في الثانية، كما احتلت باكستان المركز 118 في المرتبة 13.08 ميجابت في الثانية، وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سرعة تنزيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول العالمي إلى 28.02 ميجابايت في الثانية بينما كانت سرعة التحميل ثابتة تقريبًا عند 10.87 ميجابايت في الثانية.



سرعة الإنترنت

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كوريا الجنوبية فى المقدمة



فرنسا في المركز 21



الصين فى المركز 27



ألمانيا في المركز 41



المملكة المتحدة في المركز 46