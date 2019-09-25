شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ياهوو ميل" يحصل على مميزات جديدة لأجهزة أندرويد وأيفون.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياهو عن إصدار جديد من التطبيق لمنصتى أندرويد و iOS، والتي توفر للمستخدمين الكثير من المميزات للاستفادة من خدمة رسائل البريد الإلكترونى الأقدم في العالم.

ونقلاً عن موقع 9to5Mac، فإن أبرز المميزات الجديدة بالتطبيق تتيح للمستخدمين إنشاء أكثر من حساب على التطبيق وفتحهم في نفس الوقت، إذ يقوم الأشخاص بإنشاء حسابات متعددة لأغراض مختلفة، إذ يكون أحد الحسابات للتسوق، والآخر قد يكون عملًا، والآخر قد يكون للاستخدام الشخصي فقط، لذلك قام ياهو بتصميم التطبيق الجديد لهذا الموقف بالضبط .

كذلك فإن التطبيق أصبح يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابات Outlook و Gmail و AOL، كما أن التطبيق المحدث متوفر اليوم لكل من مستخدمى iOS وأندرويد سيكون مجاناً للتنزيل.

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ويمكن الآن للمستخدمين أيضا تخصيص الإشعارات الخاصة بهم لتسليط الضوء على نوع البريد الذي يرغبون في الحصول عليه، وتخصيص البريد الوارد الخاص بهم مع سمات الألوان والأصوات المخصصة، كما يتضمن عرضًا جديدًا يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى جميع المرفقات مثل الملفات الأساسية ووثائق السفر وتذاكر السفر والصور.

ومن خلال الاشتراكات يمكن للمستخدمين تصفح رسائل البريد الإلكتروني للتسوق وإلغاء الاشتراك في أي رسالة إخبارية بنقرة واحدة دون مغادرة التطبيق.