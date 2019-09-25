أمازون تطلق مبادرة لجمع أكثر من مساعد رقمي في جهاز واحد

أطلقت شركة أمازون اليوم الثلاثاء مبادرة جديدة من شأنها أن تتيح للمستخدمين الوصول إلى مساعدها الرقمي (أليكسا) Alexa، ومساعد مايكروسوفت (كورتانا) Cortana، والعديد من المساعدات الرقمية الأخرى التي يُتحكَّم بها صوتيًا، من جهاز واحد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت اشتدت المنافسة بين شركات التقنية العالمية للسيطرة على سوق المساعدات الصوتية، والتي توجد عادةً في مكبرات الصوت الذكية، بما في ذلك تلك المزودة بشاشة، والأجهزة المحمولة.

ومن اللافت في (مبادرة العمل الصوتي المشترك) Voice Interoperability Initiative من أمازون أنها استثنت مساعد جوجل الرقمي (أسيستنت) Assistant، ومساعد آبل (سيري) Siri، بالإضافة إلى مساعد سامسونج (بيكسبي) Bixby.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المسألة أن شركة أمازون اتصلت بشركة جوجل، ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، مما جعل الإطار الزمني لتقييم الاقتراح قصيرًا جدًا.

وقال متحدث باسم جوجل: “لقد سمعنا للتو عن هذه المبادرة وسنحتاج إلى مراجعة التفاصيل، ولكن بصفة عامة، نحن مهتمون دائمًا بالمشاركة في الجهود التي تحظى بدعم واسع من النظام البيئي وتدعم ممارسات الخصوصية والأمان القوية”.

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يُشار إلى أن المبادرة – التي تدعمها أكثر من 30 شركة – تشمل أيضًا منصة الذكاء الاصطناعي (آينشتاين) Einstein التابعة لشركة (سيلزفورس) Salesforce الرائدة في مجال إدارة علاقات العملاء، كما أنها تشمل شركات متخصصة في صناعة الرقائق، مثل: إنتل، وكوالكوم، وميدياتك، و(إن إكس بي) NXP التي سوف تطور عتادًا في إطار هذه المبادرة.

وأعلنت شركات رائدة في مجالها، مثل: سبوتيفاي، وتينسنت، وبايدو، وبي إم دبليو، وبوز، وهارمان، وأورينج، وسونوس، وسوني، عن دعمها للمبادرة.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين أمازون ومايكروسوفت ليس الأول، إذ أعلنت الشركتان قبل عامين أن أليكسا وكورتانا سيكونان قادرين على التحدث مع بضعهما، وهي خطوة نادرة في حد ذاتها، لأن معظم المساعدات الرقمية تستخدم البيانات من النظم البيئي الخاصة بها، وليس عن طريق التحدث إلى المساعدات الأخرى.