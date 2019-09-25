شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توجه ضربة لأبل .. وتكشف عن خدمة ألعابها الجديدة Play Pass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن خدمة اشتراك للألعاب والتطبيقات على الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد في تحدٍ مباشر لـ Apple Arcade، حيث تعرف خدمتها بـ Play Pass.

وبحسب موقع “Techxplore” الأمريكي، فوعد برنامج Google Play Pass بالوصول إلى مئات الألعاب الرائعة الخالية من الإعلانات وذلك بنفس سعر الاشتراك الشهري البالغ 4.99 دولارًا مثل سعر خدمة Arcade التي أطلقتها أبل في الأسبوع الماضي لأجهزة iOS.

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وقال مدير منتج جوجل "أوستن شوميكر" في منشور على الإنترنت: "مجموعة Play Pass تمتد إلى مئات الألعاب التي تساعدك على الاسترخاء إلى تطبيقات إنتاجية الطاقة"، كما أعلن " تأتي خدمة Play Pass إلى أجهزة اندرويد في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وسوف نأتي بها إلى بلدان آخرى قريبًا".

الجدير بالذكر سيشمل Play Pass تطبيقات مثل Accuweather خالية من عمليات الشراء داخل التطبيق أو المدفوعات المقدمة أو الإعلانات، وقالت جوجل إنها ستضيف ألعابًا وتطبيقات جديدة إلى الخدمة كل شهر، كما جعلت الاشتراك مخفض للعام الأول.