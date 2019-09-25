تكنولوجيا: أبل تطلق إصدار iOS 13.1 مع ميزات AirDrop جديدة لآيفون 11 والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق إصدار iOS 13 الأسبوع الماضي، قدمت شركة أبل اليوم إصدار iOS 13.1 للمستخدمين. وعلى ما يبدو، فإن هذا التحديث الجديد يشمل ميزات قد تم إزالتها من نظام التشغيل iOS 13 أثناء فترة الاختبار التجريبي، بما في ذلك الاختصارات الآلية وميزة Share ETA في خرائط أبل وغيرها.

يحتوي iOS 13.1 على واجهة مستخدم جديدة لـ AirDrop والتي تعمل على شريحة U1 Ultra Broadband الموجودة بهواتف iPhone 11 و iPhone 11 Pro، وتقول أبل أن هذا سيتيح للمستخدمين مشاركة الملفات بسهولة أكثر عبر وظيفة AirDrop.

ولقد تم إضافة ميزة Share ETA ضمن خرائط أبل لتتيح للمستخدمين مشاركة وقت الوصول التقديري المباشر مع شخص آخر، مما يسهل عليه تحديد مكانك على الخريطة.

ومن بين الميزات الأخرى الموجود بهذا التحديث، علامة تبويب “Automations” في “الاختصارات”، هذا بالإضافة إلى تعديلات بسيطة على واجهة المستخدم. كما يوجد أيضًا رمز جديد ضمن وحدة التخزين HUD والذي يعرض الجهاز الذي تشغله، مثل Powerbeats Pro أو AirPods.

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يصلح هذا التحديث أيضًا مشكلة قد تمنع ظهور الكلمات البديلة عند الضغط على كلمة بها خطأ إملائي، هذا وبالإضافة إلى انه يحل مشكلة احتمال توقف وظيفة الكتابة متعددة اللغات. وبشكل عام، يركز إصدار iOS 13.1 على تحسين الأداء مقارنةً بإصدار iOS 13.

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