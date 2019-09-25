مواصفات وسعر هاتف شاومي الخرافي Mi Mix Alpha: كاميرا 108 ميجابيكسل لأول مرة في العالم

كتب: ضياء السقا

كشفت شركة شاومى الصينية عن مواصفات وسعر هاتفها الجديد Mi Mix Alpha، الذي جاء ضمن الأكثر بحثا على موقع جوجل، خلال الساعات الماضية.

ويأتى الهاتف الجيد بكاميرا خرافية 108 ميجابيكسل لأول مرة فى العالم، كما يتمتع بتصميم waterfall في الشاشة المميز بأكبر زاوية في الإنحناء، حيث تلتف الشاشة حتى وحدة الكاميرة الخلفية.

وتدعم الشاشة الجانبية لهاتف Mi Mix Alpha عرض حالة البطارية وإشارة الشبكة، كما يظهر في الجزء الجانبي للهاتف أزرار مميزة بحساسية الضغط، أيضاً تشير شاومي أن الشاشة تشغل 180% من أبعاد الهاتف.

وتضم هاتف Mi Mix Alpha مستشعر سامسونج المميز بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يأتي بتقنية سامسونج الجديدة في المستشعرات، حيث يعمل على دمج البيكسل 2 في 2 لدعم تصوير بآداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، لدعم إنتاج صور بدقة 27 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر بحجم 1/1.33 لدعم هاتف Mix Alpha بجمع أكبر قدر من الإضاءة بحساسية أعلى عند إلتقاط الصور.

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أيضاً لا يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي، حيث تعمل الكاميرة الخلفية على دعم المستخدم في تصوير السيلفي أيضاً بفضل الشاشة المنحنية التي تدعم المستخدم كعدسات viewfinder لتصوير السيلفي بمستشعر 108 ميجا بيكسل أيضاً.

هاتف Mi Mix Alpha يضم رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، مع ميزة الإتصال بشبكات 5G، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، وتقدم شاومي لهاتف Mi Mix Alpha شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، لشحن بطارية بسعة 4050 mAh.

وينطلق الهاتف الجديد للبيع في إصدار محدد خلال شهر ديسمبر بسعر 2800 دولار، أي ما يعادل 50 الف جنيه مصرى.