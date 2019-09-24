كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Verdeat” حديقة داخلية للأعشاب والخضروات

متابعة-سنيار: “Verdeat” هي حديقة داخلية جديدة مصممة لأولئك الذين يرغبون في زراعة الأعشاب والخضروات باستخدام نظام بستنة داخلي ووحدات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

تم تصميم Verdeat لتوفير نظام حديقة داخلي موحد واعي بيئيا يسمح لك بزرع حتى 76 من الأعشاب أو الخضروات المختلفة.

يستخدم نظام الحدائق الداخلية نباتات عضوية بدون تربة مع نظام ري ذكي لتوفير العناصر الغذائية لأعشاب الحدائق الداخلية والخضروات.

بفضل تطبيق الهواتف الذكية المصاحب للأنظمة، يمكن التحكم في الحديقة الداخلية عن بُعد وتستدام ذاتيًا لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

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خلال هذه الفترة، يتم ضبط كمية الماء والطاقة والمواد المغذية المستخدمة على وجه التحديد لتلبية احتياجات الأعشاب والخضروات داخل الحديقة.

وقال مطورو النظام: “تم إنشاء Verdeat للمساهمة في مستقبل أفضل لكوكبنا ورفاهنا من خلال اتخاذ خطوات صغيرة، ويتكون النظام من صواني معيارية مع فتحات لزراعة البذور إلى جانب ركيزة طبيعية خالية من التربة (مثل ألياف جوز الهند). عالميتها فريدة من نوعها ونمطية تسمح أيضا لنمو النباتات وعاء التربة العادية والخضر. ”

“Verdeat” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 174 دولارا، مما يوفر 30٪ من سعر التجزئة الموصى به، وتتوفر وحدات الحدائق الداخلية في مجموعة من ثلاثة ألوان بما في ذلك الأسود والرمادي والأبيض.