كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “JIIPKEY” قفل ذكي لا يتطلب أي اتصال لاسلكي أو بلوثوت

متابعة-سنيار: تم تطوير قفل جديد يمكن فتحه من هاتفك الذكي بواسطة WikiBox، والذي لا يتطلب أي اتصال لاسلكي أو Bluetooth، ويستخدم “مفاتيح الصوت غير القابلة للكشف” لإلغاء قفل الأبواب.

بفضل التطبيق المصاحب، تتوفر مجموعة كبيرة من الميزات دون الحاجة إلى اتصال لاسلكي مباشر بالقفل من هاتفك الذكي.

يمكنك إنشاء تشفير SoundKey في شكل ملف صوتي من خلال تطبيق “JIIPKEY”، وقد تم تصميم JIIPKEY ليكون متوافقا مع أقفال deadbolt الأكثر شيوعا في السوق اليوم.

اضغط على تشغيل أمام قفل الباب لتشغيل SoundKey وفتح الباب حيث يسمع JIIPKEY الصوت ثم يقوم بترميز موجة الصوت إلى معلومات رقمية للتحقق من المفتاح الرقمي وفتح الباب، ولا تحتاج إلى أي وحدات اتصال خاصة إضافية.

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وقال مطورو القفل: “تتمثل الميزة التنافسية الأقوى لشركة JIIPYKEY في قدرتها على إصدار مفاتيح مؤقتة ودائمة في شكل ملفات صوتية (SoundKey). يمكن تسليمها بأشكال مختلفة مثل الرسائل النصية والرسائل الخاصة على Facebook وتطبيقات المراسلة الخارجية الأخرى، ونحن نخطط لتطوير قفل الباب الذكي الذي يمكن دمجه مع العديد من الخدمات مثل الخدمة المشتركة ونظام التحكم في الوصول بحيث يمكن استخدام مفتاح منزلك بأفضل طريقة ممكنة.”

تم إطلاق”JIIPKEY” عبر Kickstarter هذا الأسبوع، مع تعهدات من 99 دولارا أو ما يقرب من 80 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم خلال أبريل 2020.