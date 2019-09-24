تكنولوجيا: آبل قد تصنع أجهزة Mac Pro الجديدة في ولاية تكساس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمحت شركة أبل أنها قد تقرر صناعة حواسب Mac Pro الجديدة في مقرها بمدينة أوستن في ولاية تكساس، وذلك في أعقاب منح إدارة دونالد ترامب للشركة إعفاءات لأجزاء ماك برو المصنعة في الصين من التعريفات الجمركية التي تفرضها واشنطن على الواردات الصينية.

وكان منظمو التجارة في الولايات المتحدة قد وافقوا على 10 طلبات من أصل 15 طلبًا للحصول على إعفاءات جمركية مقدمة من شركة أبل وسط عملية تأجيل أوسع نطاقًا لفرض رسوم على أجزاء الحاسب المحمول.

وقد وصف الرئيس التنفيذي تيم كوك هذا كجزء من التزام أبل الحالي نحو النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، مؤكدا على قرار تصنيع Mac Pro في أوستن بولاية تكساس.

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