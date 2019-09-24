هل يصمد آيفون 11 برو ماكس أمام الخدش والحرق والثني؟ (شاهد)

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة – المتخصصة في اختبارات المتانة – أقوى هواتف آيفون 11 التي أطلقتها شركة آبل حديثًا: (آيفون 11 برو ماكس) iPhone 11 Pro Max، لعدد من الاختبارات، بما في ذلك الحرق والانحناء، فضلًا عن الخدش بأدوات حادة.

وبدأت قناة JerryRigEverything – المعروفة بأنها إحدى أكثر القنوات “تطرفًا” في اختبارات المتانة – الاختبار بفتح صندوق الهاتف، ثم الإشارة إلى المزايا الجديدة التي جاء بها الهاتف، مثل الشحن السريع مع الإشادة بتضمين شاحن يدعم الشحن باستطاعة 18 واط في صندوق الهاتف، وذلك بخلاف ما فعلته الشركة العام الماضي عندما دعمت الشحن السريع، ولكن؛ للوصول إلى أقصى استطاعة، كان يتعين على المستخدمين شراء شاحن منفصل.

ثم بدأ الاختبار بخدش الشاشة الخارجية التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، مع الإشارة إلى أن المفاتيح، والعملات النقدية في الجيب لن تؤثر على الشاشة.

ولأن إطار الهاتف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع طبقة، فإن خدشه بشفرة أسفر عن نزع الطبقة الملونة فقط، وذكرت القناة أن خدش الفولاذ المقاوم للصدأ أصعب من الألمنيوم الذي يأتي في معظم الهواتف الذكية الأخرى.

وأشارت القناة إلى أن آبل تفوقت على جميع الشركات الأخرى مع دعم مقاومة الماء والغبار في هاتفي آيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، حتى عمق 4 أمتار لمدة نصف ساعة، مقارنةً بالشركات الأخرى التي تصمد هواتفها تحت عمق 1.5 متر أو مترين كحد أقصى، بما في ذلك هاتف آيفون 11.

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أما ظهر الهاتف المحمي أيضًا بطبقة من الزجاج فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، أما الأشياء الأخرى، مثل: البلاستيك، والعملات المعدنية، والمفاتيح، فقد تركت على الزجاج بعض الأثر الذي يُزال باليد. ولكن الزجاج الذي يغطي الكاميرات الخلفية الثلاث، تأثر عند المستوى الثامن للخدش. مع الإشارة إلى أن الزجاج الخلفي للهاتف منفصل عن الزجاج الخاص بالكاميرات.

أما بالنسبة لاختبار الحرق، فقد كان هاتف (آيفون 11 برو ماكس) قويًا بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ بعد 60 ثانية من تعريضه لنار الولاعة، فإن أي أثر لم يظهر على الشاشة. ومع أن الزجاج ميال؛ بخلاف المعدن أو البلاستيك، إلى الكسر، ولكن محاولات قناة JerryRigEverything في سبيل ثني الجهاز، بائت بالفشل.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد أعلنت عن هاتف (آيفون 11 برو ماكس) في وقت سابق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، إلى جانب هاتفي: آيفون 11، وآيفون 11 برو.